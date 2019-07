Amazon Prime Day 2019: console e giochi in offerta

Matteo Tontini,

Il giorno (o meglio, i giorni) delle grandi offerte online, Amazon Prime Day 2019, è finalmente giunto. Molti i consumatori che avranno messo da parte qualcosina per sbizzarrirsi durante l’evento promosso dal rivenditore americano: stavolta, il colosso di Jeff Bezos permette agli utenti di approfittare degli sconti per ben 48 ore e, come abitudine, ci sono offerte lampo e permanenti.

Tantissimi i prodotti che possono essere trovati a ottimi prezzi, dagli elettrodomestici agli articoli musicali, passando per smartphone e tablet. Non potevano mancare all’appello, inoltre, le console e i giochi: sono davvero tanti i titoli che potrebbero allettare gli appassionati di gaming e di seguito è possibile trovare alcune idee da cui prendere spunto.

Va precisato che i prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni.

Prime Day: console e giochi

Amazon Prime Day 2019 permette di avvicinarsi a offerte su console e videogiochi davvero vantaggiose, indipendentemente dal tipo di sistema che si possiede. Fra i tanti sconti, si segnalano:

PlayStation 4 PRO – PS Live Card 20 € incluso (349,99 euro): La piattaforma di attuale generazione Sony in versione potenziata, con inclusa una tessera prepagata per aggiungere 20 euro di credito al proprio portafoglio PlayStation Store, è disponibile durante il corrente Amazon Prime Day 2019 a un prezzo davvero conveniente. Tante le esclusive per la console, che inoltre può contare su una lunga lista di videogiochi di terze parti allettanti.

Kingdom Hearts III (28,99 euro): L’ultimo capitolo del capolavoro nato dalla collaborazione tra Square Enix e Disney è in offerta a un prezzo stracciato, sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Un’avventura in single player davvero memorabile, capace di intrattenere sia adulti che bambini.

LEGO Jurassic World – PlayStation 4 (20,52 euro): I mattoncini colorati omaggiano il celebre franchise di Jurassic World con un gioco divertente e assolutamente fedele al film, adatto sia ai fan LEGO che alla saga sui dinosauri!

The Sims 4 – PC (21,99 euro): Il simulatore di vita di EA permette all’utente di creare il proprio alter ego, costruirsi una casa e immergersi nella folle vita dei Sims. Sono disponibili numerose espansioni per il gioco, acquistabili a parte.

THEC64 Mini (39,99 euro): La versione miniaturizzata del Commodore 64 consente a tutti gli appassionati di retrogaming di immergersi nell’atmosfera dei fantastici titoli anni ’80. La piccola console presenta ben 64 videogiochi preinstallati.

Red Dead Redemption 2 + Steelbook da Collezione (39,99 euro): Il gioco di Rockstar ambientato nel selvaggio west si presenta in una bellissima steelbook da collezione, sia per PlayStation 4 che per Xbox One, a un prezzo allettante durante questo Amazon Prime Day 2019. Il titolo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo dal suo lancio oggi, diventando uno dei prodotti nel settore dell’intrattenimento più proficuo della storia.

Amazon Prime Day 2019: cos’è e i vantaggi di Prime

Il 15 e il 16 luglio sono le giornate scelte dal retailer online per l’iniziativa Amazon Prime Day 2019: ma di cosa si tratta?

Sono due le giornate in cui Amazon piazza offerte su una vasta gamma di prodotti, di vario genere, per gli abbonati al servizio Prime: dagli elettrodomestici agli articoli da cucina, passando per i videogiochi e i dispositivi mobile. Alcuni sconti sono disponibili per tutte le 48 ore dell’iniziativa, altri sono lampo, quindi disponibili per un breve lasso di tempo.

È bene ricordare che l’abbonamento Prime non solo consente agli iscritti, sborsando un canone mensile o annuale, di non pagare le spese di spedizione su una serie di prodotti, ma garantisce anche l’accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming della compagnia, a Prime Music e Prime Reading (e ad altri servizi ancora).