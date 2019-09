Netflix su Android: guida completa

Marco Locatelli,

Ovviamente Netflix funziona anche su (quasi) qualsiasi tipo di device con sistema operativo Android. Ecco di seguito quali sono le funzionalità disponibili e come configurare la piattaforma di video streaming on demand su smartphone e tablet del robottino verde.

Come configurare Netflix su device Android

Netflix è disponibile su smartphone e tablet Android con sistema operativo Android 2.3 o versioni successive. La versione attuale dell’app Netflix richiede Android 5.0 o versioni successive. Per collegare lo smartphone o il tablet Android all’account Netflix, accedi alla schermata iniziale e segui questa procedura.

Apri l’app Play Store.

Cerca Netflix.

Seleziona Netflix nell’elenco dei risultati della ricerca.

Tocca Installa.

L’installazione è completa quando vedi il messaggio Netflix installato nella barra di notifica in alto sullo schermo.

Esci da Play Store.

Individua l’app Netflix e avviala.

Inserisci il tuo indirizzo email Netflix e la password. Se non sei ancora abbonato, segui la procedura di registrazione visualizzata o attiva un abbonamento online.

Funzionalità di Netflix su device Android

Netflix è disponibile su smartphone e tablet Android con sistema operativo Android 2.3 o versioni successive. La versione attuale dell’app Netflix richiede Android 5.0 o versioni successive.

Per i dispositivi con versioni precedenti del sistema operativo Android (e per i tablet Samsung Galaxy 10.1″) sarà necessario scaricare la versione precedente dell’app Netflix compatibile. Sui dispositivi supportati sono disponibili le seguenti funzionalità di streaming Netflix:

Navigazione

Cerca i titoli toccando la lente di ingrandimento nell’angolo in alto a destra. Puoi anche scorrere le righe dei generi consigliati sulla schermata iniziale, oppure sfogliare tutti i generi dal menu nell’angolo in alto a sinistra. Per avanzare velocemente e tornare indietro, tocca un punto qualsiasi dello schermo, quindi fai scorrere il dito in avanti o indietro sulla barra di avanzamento. Per terminare la riproduzione del film, premi il pulsante Indietro.

Risoluzione

Gli smartphone e i tablet Android supporteranno lo streaming a 480p o superiore. A questo link i dispositivi che supportano la risoluzione HD e l’HDR.

Sottotitoli e audio alternativo

Durante la riproduzione, tocca l’icona Sottotitoli e audio alternativo nella parte superiore dello schermo per configurare i sottotitoli e l’audio in un’altra lingua.

Download

Scarica i titoli da guardare quando non sei online. Per saperne di più, leggi il nostro articolo sui download.

Dato che il sistema operativo Android è utilizzato da una vasta gamma di dispositivi con funzionalità diverse, determinati dispositivi Android non sono compatibili con la funzione di download. Se hai scaricato l’ultima versione dell’app Netflix e non riesci a scaricare i contenuti di Netflix, prova a utilizzare questa funzione con un altro dispositivo.