Offerte Amazon Riparti alla grande: prodotti DJI

Filippo Vendrame,

Anche oggi continuano le offerte Amazon Riparti alla grande. Sino al prossimo 9 settembre, infatti, Amazon propone ogni giorno tantissimi nuovi sconti su prodotti di molteplici categorie. Accanto alle offerte valevoli per tutta la durata della promozione, giornalmente il colosso dell’ecommerce propone nuovi sconti validi solamente per 24 ore. Offerte specialissime che permettono di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di prodotti a volte molto costosi.

Le offerte di Amazon Riparti alla grande possono quindi rappresentare l’occasione di potersi permettere oggetti solitamente “irraggiungibili” dal punto di vista economico. Proprio per questo il suggerimento è quello di tenere sempre sotto controllo la vetrina della promozione di Amazon per non lasciarsi mai sfuggire qualche offerta speciale. Si ricorda, inoltre, che gli iscritti al programma Amazon Prime potranno approfittare della spedizione in 1 giorno sui prodotti venduti e spediti da Amazon. Tra le offerte odierne più interessanti, valide solamente per oggi 6 settembre, ci sono quelle sui prodotti DJI.

Questo brand è molto noto per i suoi droni ma da un po’ di tempo offre anche eccellenti action cam che consentono riprese sempre perfette in tutte le condizioni.

Amazon Riparti alla grande: offerte DJI

DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo : kit comprensivo del drone Mavic Pro Platinum e di una serie di accessori come borsa da trasporto, eliche, batterie e molto altro. Un prodotto sofisticato che permette di divertirsi volando in tutta sicurezza e contestualmente di effettuare riprese e scatti mozzafiato da un punto di vista differente. Prezzo di 999 euro. (Acquista su Amazon)

: kit comprensivo del drone Mavic Pro Platinum e di una serie di accessori come borsa da trasporto, eliche, batterie e molto altro. Un prodotto sofisticato che permette di divertirsi volando in tutta sicurezza e contestualmente di effettuare riprese e scatti mozzafiato da un punto di vista differente. Prezzo di 999 euro. (Acquista su Amazon) DJI Osmo Action Cam con kit di accessori: sofisticata action cam con cui riprendere tutti i momenti più emozionanti di un viaggio. Grazie a un sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), combinato a efficaci algoritmi, Osmo Action assicura riprese fluide e stabili anche nelle azioni movimentate. Prezzo di 333 euro. (Acquista su Amazon)

Si sottolinea che Amazon potrebbe variare i prezzi senza preavviso.