FIFA 21: identica versione su PC, PS4 e Xbox One

Redazione Webnews,

FIFA 21 sarà distribuito in versione identica per PC, PlayStation 4 e Xbox One. È quanto si legge nelle FAQ presenti sul sito ufficiale del gioco firmato Electronic Arts. Nelle prossime settimane si conosceranno altri dettagli, ma intanto c’è chi interpreta questa notizia come un aspetto negativo, perché vorrebbe dire che l’edizione per personal computer avrà le stesse caratteristiche delle console di vecchia generazione e di conseguenza avrà meno rispetto a quella che sarà realizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X.

A questo punto, dovrebbe essere la stessa EA a fornire degli approfondimenti quanto presto, proprio per evitare ulteriori speculazioni e che gli utenti che avevano intenzione di acquistare il titolo su queste piattaforme, vi rinuncino a priori. Di sicuro, tra le altre FAQ si legge anche che FIFA 21 sarà disponibile anche quest’anno in edizione Legacy su Nintendo Switch. La versione per la console Nintendo sarà sostanzialmente uguale alla precedente a livello di contenuti e gameplay con novità e migliorie limitate ai menu di gioco e alle presentazioni.

“Su Nintendo Switch – si legge – FIFA 21 Legacy Edition presenta i kit aggiornati e le modifiche più recenti alle rose delle squadre per la prossima stagione, oltre ad una presentazione aggiornata (per i menu di gioco e le presentazioni televisive), ma nessuna nuova modalità di gioco o innovazioni nel gameplay”.

FIFA 21 già prenotabile su Amazon

Quanto a Google Stadia, invece, al momento non ci sono indicazioni nelle FAQ, ma anche su questo aspetto sarà EA a fornire eventuali risposte. FIFA 21, lo ricordiamo, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 9 ottobre su PC (Origin e Steam), PlayStation 4 e Xbox One, mentre solo in seguito il videogame calcistico con più fan al mondo sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X. Chi prenota l’edizione Ultimate o Champions Edition, potrà iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo, ovvero il 6 ottobre. Su Amazon, intanto, il nuovo capitolo di FIFA è già prenotabile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ad un prezzo scontato di 10 euro rispetto a quello di listino: 59,99 contro 69,99 euro, tranne che per la console Nintendo, nel cui caso il prezzo scende addirittura a 49,99 euro.

Bundesliga ✅

La Liga ✅

Premier League ✅

Serie A ✅

Football Is Back 👏 👏 👏 pic.twitter.com/N5krrjVcm5 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 21, 2020