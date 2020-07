Spotify down su iPhone: cosa è successo

Redazione Webnews,

Spotify down in queste ore per gli utenti che si connettono al servizio tramite l’app per iPhone. Disagi vengono segnalati da utenti in ogni angolo del globo, mentre è tutto regolare per chi utilizza smartphone Android. Secondo quanto riferisce The Indipendent, il disagio si potrebbe spiegare con una modifica fatta dal servizio a livello server. Molti utenti che hanno dispositivi iOS (anche iPad, dunque) hanno provato a disinstallare l’app e a reinstallarla, ma senza riuscire a risolvere l’inconveniente.

Down Detector riferisce che le segnalazioni più frequenti giungono dall’Europa occidentale, dove risiede in sostanza il maggior numero di utenti. Su Twitter, dove l’hashtag #Spotifydown è diventato trend topic, si fanno le ipotesi più fantasiose e bizzarre, ma sembra che i tecnici siano al lavoro per risolvere la questione nel giro di poco tempo. Fin qui, tramite un tweet ufficiale, Spotify si è limitata ad invitare tutti ad attendere nuove comunicazioni: “Qualcosa non va. Stiamo attualmente verificando e vi terremo aggiornati qui”.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here! — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 10, 2020