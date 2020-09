“Accedi con Apple” sparirà dal portale di Epic Games

Redazione Webnews,

Gli utenti in possesso di un account di Epic Games dovranno dire addio alla possibilità di effettuare il login coi propri dati di Apple in quello che è l’ultimo ed inevitabile sviluppo della guerra che Epic ha deciso di avviare contro Apple ormai qualche settimana fa.

A partire da domani, venerdì 11 settembre 2020, tra le opzioni numerose opzioni per il login allo store di Epic Games non ci sarà più quella di Apple e gli utenti che fino ad oggi hanno usato questa opzione hanno soltanto poche ore di tempo per correre ai ripari e non rischiare di non poter più accedere al proprio account.

Epic Games ha illustrato la procedura da seguire ed è imperativo che gli utenti coinvolti la eseguano tempestivamente, entro le prossime ore.

Entrare nel sito di Epic Games usando l’opzione Accedi con Apple

Recarsi nelle impostazioni dell’account e modificare l’indirizzo email e la password che si usano per accedere al portale.

Confermare la modifica e provare nuovamente ad accedere al portale per un’ulteriore conferma che le modifiche siano state apportate correttamente

Chi non eseguirà la procedura entro l’11 settembre 2020 potrebbe rischiare di non riuscire più ad effettuare l’accesso al proprio account di Epic Games.