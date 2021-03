Instagram raddoppia i live con le Stanze in diretta

Redazione Webnews,

Le dirette sui social network non sono più la moda del momento, ma qualcosa che ormai viene dato per assodato. Tutte le principali piattaforme social permettono agli utenti di trasmettere in diretta e Instagram, già leader su questo fronte, ha deciso di raddoppiare le possibilità di fare le dirette. Oltre alle dirette classiche che conosciamo bene, oggi su Instagram arrivano le Stanze in diretta, una nuova funzionalità che consente di portare il numero totale delle persone collegate in diretta a 4, rispetto ai due partecipanti che possono trasmettere insieme con la modalità classica.

Durante questo lungo periodo di pandemia le dirette sono diventate ancora più importanti non soltanto per tutti gli utenti costretti a stare a casa, ma anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici del mondo dello spettacolo che da mesi non riescono a lavorare. Collegarsi e trasmettere in diretta permette di restare in contatto coi propri fan, diffondere la creatività e, perchè no, collaborare con altri artisti.

Limitare a due persone la possibilità di collegarsi e trasmettere in diretta poteva costituire un freno per chi puntava a sfruttare Instagram per talk show, jam session tra musicisti o sessioni di Q&A. Ora, però, la soluzione è arrivata con le Stanze in diretta.

Come avviare le Stanze in diretta su Instagram

Se avete già aggiornato l’app ufficiale di Instagram per iOS e Android potete iniziare subito con le Stanze in diretta semplicemente scorrendo verso sinistra dalla schermata principale e selezionare l’opzione Video in diretta. Da lì basterà inserire un titolo e premere l’icona Stanze per aggiungere gli altri partecipanti.

Chi crea la Stanza in diretta su Instagram ne rimane l’organizzatore e in quanto tale ha la possibilità di aggiungere e rimuovere ospiti anche mentre la diretta è in corso.