Ecco tutti i modi per trasferire ebook sul vostro nuovo Kindle: con cavo USB, via email o direttamente tramite lo store di Amazon.

Se siete appena entrati nel mondo di Kindle o state valutando l’acquisto di uno degli eBook reader di Amazon, i migliori in assoluto al momento disponibili, vi starete chiedendo come fare per trasferire sul vostro Kindle i libri che avete acquistato o che state conservando sul vostro computer.

Destreggiarsi nel vasto mondo degli eBook, soprattutto se non passate da Amazon ma li avete acquistati o scaricati da servizi di terze parti, può non essere semplicissimo dal momento che esistono decine di formati diversi e non tutti sono compatibili col lettore targato Amazon, anche se negli ultimi anni è stato proprio il colosso dell’e-commerce a dettare lo standard dei libri digitali.

La buona notizia è che i lettori Kindle non sono soltanto i migliori in commercio, ma anche i più versatili sul fronte dei formati compatibili. Il formato principale degli ebook per Kindle è KPF, ma il piccolo e potente lettore è in grado di visualizzar anche file Microsoft Word (nei formati DOC o DOCX) e anche i file EPUB, il formato ad oggi più diffuso. Fino al 1° agosto 2021 tutti i Kindle supporteranno anche i file MOBI, ma il supporto terminerà dopo quella data.

Come trasferire un eBook sul Kindle direttamente da Amazon

Il modo più facile e veloce per trasferire un ebook sul vostro Kindle è passare per Amazon. Al momento della prima configurazione del vostro lettore di ebook, infatti, potrete accedere coi vostri dati di Amazon e a quel punto il Kindle sarà legato al vostro account. Fatto questo passaggio, ogni volta che acquisterete un ebook da Amazon, al momento dell’acquisto vi verrà chiesto a quale Kindle inviare subito quel libro.

Il trasferimento è automatico e avviene in pochi secondi. Vi basterà prendere in mano il vostro Kindle per trovare subito il libro che avete appena acquistato ed iniziare immediatamente la lettura.

Allo stesso modo, se avete sottoscritto un abbonamento a Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento che vi dà accesso illimitato ad oltre 1 milione di ebook con due mesi totalmente gratuiti, potete scegliere tutti i libri che volete e avviare il trasferimento sul vostro Kindle in un semplice click.

Non solo. Lo store degli ebook di Amazon è accessibile direttamente anche dal vostro Kindle, senza la necessità di un computer o uno smartphone da qui effettuare la scelta o l’acquisto.

E se l’ebook si trova già sul vostro computer?

Se avete già degli ebook conservati sul vostro computer e volete trasferirli sul Kindle, le procedure che potete seguire sono due e sono entrambe molto veloci: collegare il dispositivo al computer o effettuare il trasferimento via mail.

Utilizzando il cavo USB incluso nella confezione del Kindle vi basterà collegarlo al vostro computer e aprire la cartella Kindle che comparirà sul computer. All’intero di quella cartella troverete una sotto cartella, Documents, e tutto quello che dovrete fare sarà trascinare i vostri file compatibili in quella cartella. Il trasferimento è immediato.

Una valida alternativa, se non avete voglia di collegare il lettore di ebook al computer, è inviare i libri via email. Il vostro Kindle, infatti, ha un indirizzo email specifico ad esso associato. Collegandovi a questo indirizzo e scegliendo il vostro Kindle dall’elenco dei dispositivi associato al vostro account Amazon potete visualizzare l’indirizzo email associato al Kindle e inviare tutti gli ebook che volete a quell’indirizzo. Anche in questo caso il trasferimento è immediato.