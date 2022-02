Amazon: un nuovo tablet Fire all’orizzonte?

Amazon potrebbe lanciare a breve un nuovo tablet di fascia media chiamato Fire HD 10; ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Probabilmente, il colosso americano Amazon potrebbe voler rilasciare un nuovo tablet Amazon Fire nel prossimo futuro.

Amazon Fire HD 10 2022: ecco cosa sappiamo

Il dispositivo ha ottenuto l’approvazione della Commissione Federale degli Stati Uniti (FCC) in vista di un possibile rilascio del prodotto. Ha il numero di modello e ID FCC: 2AWRO-8768 e i suoi dettagli, anche se non esplicitamente visibili, indicano che si tratti di un possibile tablet Amazon Fire HD 10. In tal caso, il modello sarà il successore dell’attuale Fire HD rilasciato nel 2021.

Il Fire 7 è il modello più vecchio della gamma Amazon, ma sembra che per il momento non sia previsto un nuovo prodotto. Fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che la compagnia avrebbe presentato il tablet alla FCC con una società falsa chiamata Abyssal Plain LLC. Ma è interessante notare che lo stesso nome è stato utilizzato da Amazon per presentare il tablet Fire HD 10 quando ha superato la certificazione oltre un anno fa.

La percezione è che il modello di cui stiamo parlando sia solo una versione aggiornata del Fire HD 10 e che presenti solo una leggera differenza dalla variante 2021. Amazon non ha mai dovuto utilizzare un nome di archiviazione falso per due prodotti diversi.

Anche se non siamo ancora in grado di conoscere i dettagli delle specifiche del nuovo dispositivo, questo potrebbe avere una forte somiglianza con il Fire HD 10 in termini di design e funzionalità, con alcune modifiche hardware per migliorare le sue prestazioni. Non ci sono indicazioni anche sulla possibile data di uscita del terminale, ma ci aspettiamo nuovi annunci chiave da parte di Amazon quest’anno.

Intanto, se volete acquistare la versione 2021, vi comunichiamo che questa si trova a 149,99€ con spedizione gratuita e celere inclusa nel prezzo. Gli abbonati a Prime riceveranno ulteriori sconti.