Samsung Galaxy Note 10, annuncio il 7 agosto?

Luca Colantuoni,

In base alle informazioni ricevute da CNET, il Galaxy Note 10 verrà annunciato il 7 agosto. Samsung avrebbe scelto come location il Barclays Center di New York, la stessa dell’evento di presentazione del Galaxy Note 9. Si attende però la conferma ufficiale del produttore coreano che dovrebbe arrivare entro fine mese.

La data di annuncio del Galaxy Note 9 era stata comunicata il 27 giugno 2018. Quella dell’evento Unpacked 2019 riservato al Galaxy Note 10 verrà probabilmente confermata entro la prossima settimana. La serie Galaxy Note è stata introdotta soprattutto per soddisfare le esigenze dell’utenza professionale. All’epoca (2011) non esistevano “phablet” dotati di stilo, mentre oggi è normale vedere nei negozi smartphone con schermi di grandi dimensioni. Ad esempio, il Galaxy S10 5G (non ancora disponibile in Italia) ha un display da 6,7 pollici.

Samsung dovrà quindi introdurre novità che giustifichino l’aumento dei prezzi, altrimenti gli utenti rimarranno con i vecchi modelli più a lungo. Per il Galaxy Note 10 si prevedono diversi cambiamenti estetici. Il design dovrebbe essere più squadrato con lati superiore e inferiore meno arrotondati. In base alle ultime indiscrezioni, le cornici verranno ulteriormente ridotte e ci sarà un foro in corrispondenza della fotocamera frontale al centro della parte superiore. Il produttore coreano dovrebbe annunciare due versioni con schermo da 6,3 e 6,75 pollici, ognuna della quali con o senza modem 5G.

Altra differenza tra i due smartphone sarà probabilmente il numero di fotocamere posteriori (posizionate in verticale nell’angolo superiore sinistro). Il Galaxy Note 10 dovrebbe avere sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom ottico. Al Galaxy Note 10 Pro verrebbe aggiunto una quarta fotocamera con sensore ToF (Time-of-Flight). Quasi certamente verrà eliminato il jack audio da 3,5 millimetri. Non mancherà ovviamente la stilo S Pen con chip Bluetooth.