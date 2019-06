Philips The One: TV 4K con Android TV

Filippo Vendrame,

Philips ha lanciato un nuovo televisore appartenente alla Performance Series, “The One” (modelli 7304 / 7354). Declinato in quattro varianti da 43, 50, 55 e 65 pollici, questo televisore si caratterizza per un design sopraffino e per qualità tecniche molto elevate. Grazie alla presenza di Ambilight su 3 lati, Philips The One è in grado di trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica, portando ancora più in alto l’asticella della qualità, per offrire un’esperienza televisiva straordinaria.

Come detto, un design raffinato che assieme alla base girevole a T fanno di The One un TV che ha veramente tutto e che si armonizza perfettamente con l’arredo moderno. La sua scheda tecnica è davvero impressionante. Il modello TV 7304 è adatto davvero a tutti, sia a chi cerca la migliore soluzione per guardare film e sia per chi vuole un televisore performante da utilizzare per i videogiochi. Philips The One, oltre alla presenza di Ambilight, dispone del processore Philips P5 di terza generazione. Il pannello dispone della risoluzione 4K HDR. Presenti anche le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos che regalano immagini e audio da vero cinema.

Philips The One è basato sulla piattaforma Android TV e quindi può contare su un ecosistema di applicazioni molto ampio. Supporta l’Assistente Google e anche Alexa ma solo in abbinamento con uno smart speaker della serie Echo.

Philips The One può quindi essere gestito anche attraverso dei semplici comandi vocali. Un prodotto che dunque include tutte le caratteristiche tecniche uniche dei TV Philips a un prezzo da prodotto di gamma media, portando quindi qualità al miglior prezzo, a fasce di pubblico più ampie.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello TV 7304 con base girevole T opaca è in vendita al prezzo consigliato di 649 Euro (43 pollici), 749 Euro (50 pollici), 849 Euro (55 pollici) e 999 Euro (65 pollici). La variante TV 7354 con base girevole a T di metallo cromato è in vendita al prezzo consigliato di 699 Euro (43 pollici), 749 Euro (50 pollici), 849 Euro (55 pollici) e 999 Euro (65 pollici).