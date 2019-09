Kobo Libra H2O, ebook reader disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Rakuten Kobo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Libra H2O, un ebook reader che può essere confrontato con il più costoso Kindle Oasis. Ci sono infatti alcune similitudini con il dispositivo Amazon, come la diagonale dello schermo e i pulsanti fisici per passare da una pagina all’altra.

Il nome svela una delle caratteristiche dell’ebook reader, ovvero l’impermeabilità all’acqua (IPX8) per un massimo di 60 minuti fino a due metri di profondità. Lo schermo da 7 pollici ha una risoluzione di 1680×1264 pixel (300 dpi) e dispone della tecnologia ComfortLight Pro che sceglie i livelli di luminosità e temperatura colore in base all’ora del giorno, riducendo la luce blu che affatica gli occhi. Il design ergonomico consente di usare una sola mano per impugnare il dispositivo e girare le pagine con i pulsanti fisici.

Il Kobo Libra H2O integra un processore a 1 GHz, 512 MB di RAM e 8 GB di storage che può memorizzare fino a 6.000 libri digitali. La batteria da 1.200 mAh offre un’autonomia di settimane con una sola carica. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n. È presente anche la porta micro USB. Gli utenti possono scegliere tra 12 tipi di caratteri e 50 dimensioni.

Sono supportati numerosi formati in maniera nativa: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ e CBR. Dimensioni e peso sono 144x159x5-7,8 millimetri e 192 grammi, rispettivamente. Kobo Libra H2O può essere ordinato sul sito ufficiale oppure presso Mondadori, Unieuro e Feltrinelli dal 10 al 16 settembre. L’arrivo nei negozi è previsto per il 17 settembre. A partire dal 1 ottobre sarà disponibile presso tutti i rivenditori. Il prezzo è 179,99 euro.