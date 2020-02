Canon vince il prestigioso premio iF Design Award

Giacomo Ampollini,

Canon è stata insignita per il ventiseiesimo anno consecutivo del prestigioso premio iF Design Award. Sono ben 8 i prodotti dello storico marchio che quest’anno si sono aggiudicati tale riconoscenza, sintomo del fatto che dopo tutti questi anni vengono fatte delle proposte con un design di prim’ordine senza andare a rinunciare a prestazioni elevate.

Cos’è l’iF Design Award? Si tratta dei uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo del design. I giudici che scelgono quali prodotti sono meritevoli di tale premio devono valutare diversi aspetti che variano a seconda delle categorie. Quest’ultime sono sette: prodotto, packaging, comunicazione, architettura d’interni, concept professionale, service design e architettura. I prodotti valutati quest’anno sono stati oltre 7200.

Quali prodotti del marchio Canon hanno visto questo prestigioso premio?

Sistema di Imaging: il sistema EOS R

Fotocamera digitale compatta: PowerShot G5 X Mark II

Super teleobiettivi: EF 400mm f/2.8L IS III USM e EF 600mm f/4L IS III USM

Videocamera portatile UHD 4K professionale: XF705

Obiettivi cinematografici a lunghezza focale fissa per telecamere con attacco PL: obiettivi Sumire Prime

Tomografia a coerenza ottica: OCT-A1

Fotocamera digitale compatta: IVY REC

Stampante flatbed UV: Serie Azizona 1300°

Come detto, si tratta del ventiseiesimo anno di fila che Canon riceve almeno un riconoscimento dall’iF International Forum Design GmbH. È un sintomo del fatto che Canon, nonostante gli anni che passano e le nuove mode e tendenze in fatto di design, riesce a rimanere all’avanguardia anche in questo aspetto oltre a proporre prodotti caratterizzati da prestazioni elevate. Sarà interessante vedere l’anno prossimo quanti prodotti riusciranno a conquistare la giuria, e il consumatore.