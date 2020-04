Google Meet: come invitare alle call

Matteo Tontini,

Google Meet è un ottimo servizio per le riunioni virtuali, ma anche per le lezioni online. Come fare, però, per invitare altri partecipanti a una call? Non è affatto difficile, ma questa rapida guida potrebbe semplificare il processo.

Per andare incontro alle esigenze delle aziende e delle scuole (d’altronde Google Meet è efficace anche per la didattica) durante questo periodo di quarantena a causa della pandemia da nuovo coronavirus ha esteso a 250 partecipanti il limite per tutti i piani tariffari, così come le funzionalità e le capacità della versione di prova gratuita (valida fino al 1 luglio 2020).

Avviare una riunione istantanea con Google Meet

Piuttosto che programmare una riunione tramite Google Calendar, il servizio permette anche di effettuare una videochiamata senza passare dalla programmazione. Per avviare una riunione istantaneamente, utile sia per lavoro che per le lezioni, basta seguire questi passi. Vale la pena sottolineare che per avviare una call bisogna essere in possesso di un account G Suite.

Prima dell’avvio, grazie a un’anteprima del video, ci si può rendere conto cosa verrà mostrato ai partecipanti: in questo modo, l’utente ha la possibilità di sistemare la stanza intorno a sé nel caso in cui fosse in disordine, piuttosto che rendere l’ambiente più luminoso. A questo punto, si può:

Fare clic su Partecipa a una riunione o avviala

Fare clic su Presenta (in questo modo è possibile condividere il video dello schermo del PC o della singola finestra di un’applicazione)

L’utente ha sempre la possibilità di passare alla condivisione dello schermo in un secondo momento, grazie al pulsante Presenta ora in basso a destra.

Come aggiungere persone a una riunione in Google Meet

A questo punto, è possibile aggiungere utenti alle riunioni. Sia prima che durante la videochiamata. Nel caso di un’azienda, i dipendenti interni potranno partecipare con i loro account in G Suite, gli esterni chiederanno di partecipare. Discorso diverso in caso di lezioni online, dove sarà il docente a invitare a una call in Google Meet gli studenti. Per farlo, basta procedere in questo modo:

Durante la call, fare clic su Persone

Aggiungerle con Invita: nome o indirizzo e-mail.

Coloro che saranno invitati a partecipare riceveranno un’e-mail con il link alla riunione per inserirsi nella chiamata. Alternativamente, c’è sempre la possibilità di fare clic su Chiama per contattarle al telefono. In questo caso, la persona invitata viene chiamata per partecipare alla riunione e potrà farlo tramite audio.