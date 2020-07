Cyberpunk 2077 in pre-ordine col 10% di sconto

Redazione Webnews,

Manca ancora qualche mese all’arrivo dell’attesissimo Cyberpunk 2077, ma i pre-ordini della versione per PlayStation 4 e Xbox One sono già partiti e per qualche ora su Amazon è possibile assicurarsi una copia fisica dell’annunciato capolavoro di CD Projekt RED col 10% di sconto.

L’offerta temporanea è valida per l’edizione Day One di Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 e Xbox One, che include una serie di interessanti bonus digitali:

Colonna sonora del gioco

Libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco

Manuale di Cyberpunk 2077

Sfondi per desktop e mobile

L’edizione Day One di Cyberpunk 2077 sarà disponibile fino al giorno dell’uscita, il 19 novembre 2020 salvo ulteriori slittamenti decisi da CD Projekt RED, e a partire da quella data sarà sostituita dalla versione tradizionale, che non includerà altro se non la copia fisica del videogioco.

Se non vedete l’ora di entrare nel mondo aperto di Night City e diventare delle leggende, questa è l’occasione per assicurarvi una copia del titolo a 62,99 euro invece di 69,99 euro. Non solo: prenotando ora la vostra copia su Amazon vi assicurate anche eventuali diminuzioni di prezzo prima della data di uscita.