Come vincere un abbonamento gratuito a Netflix per 83 anni

Redazione Webnews,

Netflix mette in palio un abbonamento gratuito per ben 83 anni. La decisione è stata presa in concomitanza con l’uscita di una nuova produzione originale della piattaforma di streaming, ovvero il film The Old Guard, interpretato nel ruolo da protagonista da Charlize Theron. La pellicola, di genere azione, è basata sul fumetto Greg Rucka, che si è anche occupato del soggetto del film visibile solo ed esclusivamente su Netflix. Per promuovere il film su cui la piattaforma punta molto, è stato messo anche in palio un abbonamento praticamente “a vita” (per capire meglio questa scelta basterà guardare il lungometraggio).

Netflix: come vincere un abbonamento “infinito”

Per assicurarsi senza spendere un centesimo l’abbonamento a Netflix per 83 anni, bisognerà giocare e vincere ad un videogioco ispirato a The Old Guard. Si tratta di un picchiaduro top-down nel quale il giocatore veste i panni di Andromache of Scythia, la protagonista che nel film è appunto interpretata dalla bella Charlize Theron. L’obiettivo è quello di uccidere quanti più avversari possibili attraverso l’arma a propria disposizione, un’ascia. Chi prende parte al gioco sappia che non c’è la possibilità di morire, ma le ferite debilitano il personaggio rendendo più difficile uccidere avversari e di conseguenza ottenere il punteggio più alto.

Come giocare a The Old Guard

Le iscrizioni al torneo di The Old Guard sono aperte dal 17 luglio, ragion per cui non bisogna perdere tempo: occorre andare sul sito del video game cliccando qui. Netflix non ha fornito altre indicazioni relative alla contesa, eventuali limiti di Paesi etc. Di conseguenza, si presume che chiunque acceda al videogame online tramite il proprio browser e avvii la partita possa competere per assicurarsi l’abbonamento gratuito per 83 anni. Importante: prima di prendere parte alla sfida, il gioco consente di effettuare un po’ di allenamento per prendere confidenza con il titolo e avere più possibilità di vittoria. Il 19 luglio la proclamazione del vincitore assoluto.