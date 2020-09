Amazon Music HD arriva in Italia: 3 mesi di prova gratis

Redazione Webnews,

Amazon ha deciso di alzare un po’ l’asticella della qualità dello streaming musicale e a partire da oggi ha introdotto in Italia – così come in Francia, Spagna e Canada – l’opzione di ascoltare milioni di brani in definizione ultra HD grazie ad Amazon Music HD.

Il nuovo servizio va ad affiancare Amazon Music Unlimited, non a sostituirlo. Gli utenti già iscritti al servizio potranno effettuare un upgrade al prezzo aggiuntivo di 5 euro al mese per accedere anche ai brani in ultra HD, mentre i nuovi utenti possono sottoscrivere direttamente Amazon Music HD al costo di 14,99 euro al mese.

La buona notizia è che la novità verrà offerta gratuitamente in prova a tutti gli utenti per 90 giorni, anche a chi è già abbonato ad Amazon Music Unlimited, semplicemente collegandosi a questo indirizzo.

Amazon precisa che l’Ultra HD non sarà disponibile per l’intero catalogo musicale:

Amazon Music HD offre ai clienti oltre 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz (qualità CD). Inoltre, i clienti possono riprodurre milioni di altri brani in Ultra HD (migliore della qualità del CD), con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Chi è solito utilizzare dispositivi come smartphone e tablet iOS e Android per ascoltare la musica di Amazon Music, ma anche i dispositivi della serie Echo o Fire TV o di terze parti come i prodotti Denon e Marantz con HEOS Built-in o Sonos e Sennheiser, non avrà alcun problema di compatibilità e potrà godere della massima qualità audio disponibile.