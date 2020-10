La Champions League su Amazon Prime Video dal 2021

Redazione Webnews,

Manca ancora l’ufficialità, ma indiscrezioni autorevoli sostengono che Amazon si sia assicurata le partite della Champions League per il triennio 2021-2024. Amazon Prime Video trasmetterà in Italia, a meno di clamorosi contrordini, la migliore partita del mercoledì sera a partire dall’edizione 2021-2022 della Champions. Dopo la Premier League, dunque, il colosso di Jeff Bezos si sarebbe aggiudicato anche lo spettacolo della competizione europea regina. Secondo Radiocor, per aggiudicarsi i diritti della Champions, nella busta Amazon avrebbe inserito un’offerta da 80 milioni di euro a stagione per un totale di 17 match l’anno.

C’è curiosità, ora, di capire quale sarà la strategia del colosso di Bezos, che negli altri Paesi in cui ha già ottenuto i diritti delle partite di calcio, le ha incluse nell’abbonamento di Amazon Prime. Nel caso dell’Italia, attualmente il pacchetto offre in cambio di un abbonamento da 36 euro l’anno le spedizioni gratuite e l’accesso al servizio di streaming video, musica ed una quantità definita di libri. L’aggiunta delle partite di Champions League nel servizio di Prime Video, dovrebbe aumentare l’appeal dello stesso e di conseguenza portare un numero maggiore di abbonati a partire dalla prossima stagione calcistica.

Champions League su Amazon Prime Video: i dettagli

Per i dettagli, insomma, bisogna ancora attendere, poiché non è ancora chiaro se Amazon abbia acquisito i diritti per la trasmissione di una partita di Champions a settimana su tutte le piattaforme. In questo caso, infatti, dovrebbe rivendere i diritti delle partite per digitale terrestre e satellite, per mantenere solo quelli dello streaming. Se ne saprà di più dopo il 15 ottobre, termine ultime per la presentazione dell’offerta per gli altri pacchetti. In concorso anche Mediaset, Sky e DAZN.