Facebook porta la realtà virtuale sui telefoni

Filippo Vendrame,

Facebook starebbe studiando una soluzione per portare la realtà virtuale sui telefoni. Il social network, infatti, starebbe sperimentando un’applicazione dedicata che permetterebbe il supporto ai video sferici. Trattasi di filmati realizzati da più telecamere che permettono di avere una prospettiva a 360 gradi di tutto ciò che circonda. Gli utenti avrebbero, dunque, la possibilità di accedere a questi filmati e semplicemente inclinando il loro smartphone potrebbero variare il loro punto di vista.

L’applicazione, ancora in fase preliminare di sviluppo, dovrebbe essere disponibile sia per iOS che per Android ma non sarebbero ancora noti i possibili tempi per un rilascio pubblico, sempre che alla fine Facebook decida davvero di distribuirla a tutti i suoi utenti. Il social network, del resto, è solito testare e sviluppare nuove soluzioni per i suoi iscritti, ma non tutte arrivano davvero alla distribuzione pubblica. Facebook non ha voluto commentare le indiscrezioni emerse dal The Wall Street Journal, tuttavia il suo interesse per la realtà virtuale non appare per nulla strano. Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha più volte sottolineato il suo interesse per la realtà virtuale, una tecnologia che il social network potrebbe abbracciare in futuro per enfatizzare l’esperienza d’uso.

Facebook, dal canto suo, ha anche acquistato la società Oculus, l’anno scorso, per sviluppare nuove soluzioni nell’ambito proprio della realtà virtuale. Inoltre, lo scorso marzo, proprio Mark Zuckerberg aveva affermato che i news feed del social network avrebbero supportato i video sferici.

Non rimane, dunque, che attendere sviluppi e capire se davvero Facebook porterà su smartphone e tablet la realtà virtuale. Il dato certo è che il social network punta da sempre molto forte in questo settore e dunque non è da escludersi che presto arrivino novità tangibili in questo settore per tutti gli iscritti.