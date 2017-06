Patch Tuesday, Microsoft aggiorna Windows 10

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 10 per la ricorrenza del Patch Tuesday. Nello specifico, per chi avesse già installato l’aggiornamento a Windows 10 Creators Update, il pacchetto con gli aggiornamenti porta la build del sistema operativo alla release 15063.413 ed è riconoscibile dal codice KB4022725. La casa di Redmond ha rilasciato un pacchetto aggiornamento anche per chi, ancora, dispone di Windows 10 Anniversary Update e delle altre vecchie declinazioni del sistema operativo. Curiosamente anche la prima versione di Windows 10 ha ricevuto un aggiornamento, questo nonostante Microsoft ne avesse ufficialmente cessato il supporto.

Trattandosi di un update relativo al Patch Tuesday, Microsoft non ha inserito nessuna novità ma solamente un lungo elenco di correttivi che vanno a chiudere diversi bug riscontrati dagli utenti ed a risolvere problemi di sicurezza. Il change log è davvero molto lungo e va a toccare diverse aree del sistema operativo come il kernel, i browser, Cortana e tantissimi altri elementi della piattaforma. Trattasi di un lavoro certosino portato avanti della casa di Redmond non solo per offrire una piattaforma sicura ma anche priva di bug ed in grado di offrire la migliore esperienza d’uso possibile.

Vista l’importanza di questo aggiornamento, il suggerimento è quello di scaricarlo e di installarlo quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per applicare le modifiche.

Infine, si evidenzia che la casa di Redmond ha reso disponibile un aggiornamento cumulativo anche per Windows 10 Mobile che va a risolvere una serie di bug.