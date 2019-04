Volantino MediaWorld: Bye Bye Rate

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte “Bye Bye Rate” valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 10 di aprile. Volantino incentrato sulla possibilità di poter acquistare in comode rate mensili a tasso zero gli acquisti superiori ai 299 euro, con la prima rata che partirà solamente dal prossimo settembre 2019. All’interno del volantino, la catena di elettronica suggerisce molti prodotti ad alto tasso di tecnologia, alcuni dei quali anche in sconto.

Tra gli smartphone si menzionano il nuovo Samsung Galaxy A50 proposto al prezzo di 259 euro, oppure il Huawei Mate 20 Pro a 799 euro o ancora il Samsung Galaxy S10e a 779 euro. I fan dei prodotti Apple potranno, invece, rivolgere la loro attenzione sull’iPhone XR 64 GB a 839 euro. Tra i tablet pc spicca l’iPad 32 GB 4G al prezzo di 399 euro. Per gli appassionati di gaming, la console Xbox One S 1TB con doppio controller e un gioco è proposta a 249 euro. La Nintendo Switch, invece, è in vendita a 299 euro.

Tante anche le proposte per chi volesse cambiare computer. Per esempio, il notebook HP 15-CS0992NL I3-8130U con processore Intel Core I3-8130U e 8 GB di RAM è proposto al prezzo di 499 euro. Presenti anche diversi accessori come tastiere, stampanti ed altro. MediaWorld non si è dimenticata nemmeno di tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Per loro, una raccolta delle migliori TV del momento. Per esempio, il modello PHILIPS 50PUS6703/12 con display da 50 pollici 4K al prezzo di 459 euro.

Il volantino di MediaWorld prosegue anche con molti gadget, indossabili, macchine fotografiche, cuffie, smart speaker, robot per le pulizie domestiche e tanto altro ancora.

Un volantino tutto da sfogliare per non perdere l’occasione giusta di fare qualche buon affare.