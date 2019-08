Auricolari a conduzione ossea: i 5 migliori

Filippo Vendrame,

Gli auricolari a conduzione ossea sono degli oggetti che stanno andando sempre più di moda. Rispetto ai tradizionali auricolari, utilizzano una particolare tecnologia che permette di trasmettere il suono nel canale uditivo mediante una vibrazione. Questi prodotti si caratterizzano per una forma particolare, con un archetto pensato per “fissare” gli auricolari alla testa e per due placche, una per ogni estremità, che generano la vibrazione che raggiungendo direttamente il canale uditivo permette di percepire il suono.

Una tecnologia che permette di ottenere auricolari pratici e leggeri e che presenta un importante vantaggio e cioè che consente di percepire i rumori ambientali che non saranno sovrastati dal suono emesso dalle classiche cuffie. Un vantaggio molto importante soprattutto quando si ascolta la musica per strada e non ci si accorge dei pericoli che si avvicinano.

Tuttavia, la qualità di ascolto per qualcuno è inferiore a quella dei classici auricolari che possono sfruttare la cassa di risonanza dell’orecchio esterno.

Quando si comprano degli auricolari a conduzione ossea è bene prestare attenzione all’ergonomia, all’eventuale presenza del microfono per poter gestire anche le telefonate e alla tecnologia Bluetooth con cui si collegano agli smartphone.

Ecco una selezione dei migliori auricolari a conduzione ossea che si possono acquistare.

Auricolari a conduzione ossea: quali acquistare

GlobalCrown – auricolari a conduzione ossea: leggere e comode sono dotate di Bluetooth 5.0. Sino a 5 ore di riproduzione. Prezzo di 48,79 euro. (Acquista su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: leggere e comode sono dotate di Bluetooth 5.0. Sino a 5 ore di riproduzione. Prezzo di 48,79 euro. (Acquista su Amazon) Apunol – auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia sino a 5 ore di riproduzione musicale. Prezzo di 42,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia sino a 5 ore di riproduzione musicale. Prezzo di 42,99 euro. (Trova le offerte su Amazon) Aftershokz Aeropex – auricolari a conduzione ossea: tecnologia PremiumPitch 2.0+, impermeabili e 8 ore di autonomia. Prezzo di 165,95 euro. (Confronta le offerte su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: tecnologia PremiumPitch 2.0+, impermeabili e 8 ore di autonomia. Prezzo di 165,95 euro. (Confronta le offerte su Amazon) Tayogo S2 – auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia di 5-7 ore. Robuste e resistenti al sudore, adatte per vari tipi di sport come running, ciclismo, fitness ed altro. Prezzo di 33,99 euro. (Cerca gli sconti su Amazon)

– auricolari a conduzione ossea: Bluetooth 5.0 e autonomia di 5-7 ore. Robuste e resistenti al sudore, adatte per vari tipi di sport come running, ciclismo, fitness ed altro. Prezzo di 33,99 euro. (Cerca gli sconti su Amazon) Maylove: auricolari a conduzione ossea: leggeri, flessibili e con sino a 8 ore di autonomia. Prezzo di 38,99 euro. (Compra su Amazon)