Volantino MediaWorld: Samsung Galaxy S10e a 499€

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte incentrato sul tasso zero e sulla consegna gratuita su molti dei suoi prodotti. Sfogliando il volantino che avrà validità sino al prossimo 24 novembre, tra gli smartphone si segnalano l’iPhone 11 64 GB a 839 euro, l’iPhone XR 128 GB a 749 euro, il Samsung Galaxy Note 10 a 979 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 189 euro e soprattutto il Samsung Galaxy S10e a soli 499 euro.

Non solo smartphone, comunque. Tante anche le proposte tra i computer per chi ha bisogno di un nuovo modello per lavoro o per studio. Per esempio, il Lenovo IDEAPAD S145-15AST con processore AMD A9 e 8 GB di RAM è venduto a 349 euro. Per gli appassionati di gaming è in vendita a 799 euro il notebook ASUS FX505DT-BQ138T con processore AMD Ryzen 5 e 8 GB di RAM. Sempre per chi ama i videogiochi, MediaWorld propone la console PS4 1TB con il gioco FIFA 20 più un ulteriore gioco a scelta al prezzo di 299 euro.

Se l’obiettivo è quello di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica dove poter godere della vera alta definizione, la catena di elettronica propone una ricca selezione di televisori di ultima generazione. Per esempio, al riguardo si menziona il TV Samsung UE55RU8000UXZT con schermo 4K da 55 pollici e piattaforma Smart al prezzo di 599 euro.

Per chi ma la fotografia, invece, MediaWorld propone la reflex Nikon D3500 con zaino e memoria SD al prezzo di 399 euro. Non mancano poi, action cam e compatte digitali. Presenti nel volantino anche monitor, periferiche per i computer, gadget tech vari e tantissimo altro ancora.