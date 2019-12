Microsoft, nuovo logo Windows 10 e 100 nuove icone

Filippo Vendrame,

Microsoft intende rinnovare le icone di Windows 10 e della maggior parte delle app del suo ecosistema software. Il restyling grafico, dunque, non si limita alle icone delle app di Office. Il progetto, infatti, è di più largo respiro e coinvolgerà più di 100 icone che saranno tutte realizzate basandosi sui dettami del Fluent Design.

L’obiettivo finale è quello di rendere tutto l’ecosistema Windows più moderno, mantenendo al contempo la familiarità per i clienti. La maggior parte delle modifiche alle icone non sono “drastiche”, ma sottili variazioni che le rendono molto più coerenti quando le si guarda insieme in una sola volta. Windows 10 ha molte icone incoerenti che appaiono nelle Impostazioni e nelle app. Alcune, addirittura, risalgono a diversi anni fa quando Windows 10 era ancora solo sulla carta.

Microsoft ha anche svelato un nuovo logo di Windows 10 che aveva già fatto capolino quando era stato annunciato Windows 10 X. Anche in questo caso le modifiche sono marginali. L’attuale logo appare “piatto”. Quello nuovo, invece, presenta diverse sfumature di blu che donano un maggiore dinamismo visivo.

Il lavoro di riprogettazione delle nuove icone sarà comunque graduale e durerà sino al 2020. Questo significa che nel corso dei prossimi mesi, progressivamente, la casa di Redmond aggiornerà le icone delle sue app con quelle nuove. Un lavoro sicuramente certosino ma che alla fine permetterà di avere un ambiente più coerente dal punto di vista dell’ordine e della grafica.