TIMMUSIC è disponibile sui dispositivi Alexa

Filippo Vendrame,

TIMMUSIC è disponibile su tutti i dispositivi che dispongono di Alexa. Buone notizie per tutti gli amanti della musica che hanno in casa di un prodotto dotato dell’assistente vocale di Amazon. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato il lancio di TIMMUSIC su Alexa in Italia come servizio di musica integrato.

Questo significa che il servizio di streaming musicale di TIM si aggiunge agli altri servizi di musica quali Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer, già supportati da Alexa. Sfruttare questa nuova possibilità è davvero molto semplice.

La prima cosa da fare è attivare la Skill TIMMUSIC e collegare il proprio account per iniziare a utilizzare il servizio.

A quel punto, i clienti TIMMUSIC Platinum potranno chiedere ad Alexa brani, album, discografie complete o una qualsiasi playlist tra le tantissime proposte, semplicemente pronunciando il titolo desiderato o il nome dell’artista e godere di funzionalità quali l’ascolto di musica multistanza e la sveglia con brani preferiti.

Inoltre, gli abbonati a questo servizio di streaming musicale potranno anche chiedere di ascoltare playlist come TOP Italia, TOP 40, Indie Now, Black Music, le ultime novità discografiche e anche musica per genere, ad esempio pop, rock, latina ma anche classica e jazz.

Una novità che complessivamente migliora le capacità di intrattenimento di Alexa che permette a chi dispone di un dispositivo compatibile di poter scegliere tra un numero sempre crescente di servizi di streaming musicale.

Tutti i dettagli sui costi del servizio sono disponibili all’interno del sito ufficiale di TIMMUSIC.