Amazon Echo Show 5 ora scansiona i codici a barre

Amazon Echo Show 5 può adesso contare su una nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere elementi alla lista della spesa integrata di Alexa scansionando i codici a barre. Per essere precisi, si tratta di una funzionalità disponibile su Amazon Echo Show 5 e 8 (il primo modello già disponibile in Italia da diversi mesi, il secondo ancora non distribuito dalle nostre parti nonostante sia stato annunciato lo scorso settembre).

Certo, è già abbastanza facile aggiungere elementi alla propria lista della spesa con l’aiuto di Alexa: tutto ciò di cui ha bisogno l’assistente domestico è infatti un comando vocale. Ma ci possono essere momenti in cui c’è la necessità di aggiungere qualcosa di molto specifico che potrebbe essere difficile da dettare, o volte in cui l’utente vuole essere sicuro al 100% di scegliere il prodotto giusto per qualcuno in casa (così da non sbagliare la prossima volta che andrà a fare la spesa).

Per utilizzare la nuova funzione, che chiama in appello la fotocamera, basta dire “Alexa, scansiona questo nella mia lista della spesa” e verranno visualizzate istruzioni che chiedono di allineare il codice a barre del prodotto con la sua controparte digitale raffigurata sullo schermo. Secondo quanto riportato da The Verge, che ha testato a lungo la funzione, la maggior parte delle volte ha funzionato. Si tratta di una feature che viene in soccorso anche di coloro che vogliono essere sicuri al 100% di scegliere il giusto alimento senza glutine, soia, lattosio e zucchero per quel membro della famiglia che è allergico.