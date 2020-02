iPhone 5G o iPhone 12: dai mockup un design flat

Marco Grigis,

Emergono nuovi dettagli sui futuri iPhone 5G, gli smartphone che Apple potrebbe semplicemente chiamare iPhone 12. La redazione di Macotakara è infatti entrata in possesso di alcuni mockup dei dispositivi, distribuiti da alcune fonti su Alibaba, allo scopo di dimostrarne le novità a livello estetico. Non solo la scocca degli smartphone risulta più piccola, pur garantendo degli schermi generosi, ma il design sarà sostanzialmente flat.

I mockup in questione sono stati stampati in 3D, forse sulla base di qualche schema industriale di cui le fonti sono entrate in possesso, tuttavia potrebbero non rappresentare i futuri iPhone così come verranno lanciati sul mercato. Mancano infatti ancora parecchi mesi alla presentazione – attesa per il prossimo settembre – e tutto può pertanto cambiare in corsa.

I nuovi iPhone 11 assomigliano molto agli attuali iPhone 11 e iPhone 12 Pro, seppur con qualche differenza. Nel filmato distribuito da MacOtakara, vengono mostrati tre dispositivi: da 5.3, 5.9 e 6.4 pollici. Le prime due versioni vedono in dotazione una doppia fotocamera, mentre il modello dal display più generoso una tripla ottica posteriore. Il profilo laterale degli smartphone non appare più arrotondato, come nelle attuali versioni in vendita, bensì piatto: una sorta di rimando all’era di iPhone 4, ma anche al design tipico degli odierni iPad Pro.

La diagonale a schermo di questi mockup è lievemente inferiore rispetto alle previsioni degli analisti – rispettivamente da 5.4, 6.1 e 6.7 pollici – ma la differenza riscontrata da MacOtakara potrebbe essere semplicemente relativa a un errore nella stampa 3D.

Naturalmente, dalle parti di Cupertino non è emersa alcuna conferma sulle indiscrezioni apparse online in questi giorni, né su questo video, ormai molto condiviso sulle piattaforme social. Come già anticipato, gli iPhone 5G non sono attesi sul mercato prima del prossimo settembre, così come tradizione per la società di Apple Park.