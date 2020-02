Samsung Galaxy Home Mini, svelata data d’uscita?

Matteo Tontini,

Nelle scorse ore, Samsung ha svelato sul suo sito web coreano che Galaxy Home Mini sarà distribuito in Corea del Sud il 12 febbraio, al costo di 99mila KRW, ovvero circa 75 euro. Il post è stato poco dopo rimosso, ma è rimasto online abbastanza a lungo da fornire nuovi dettagli su Galaxy Home Mini e suggerire che le voci secondo cui lo smart speaker arriverà all’inizio del 2020 potrebbero essere vere.

Secondo il post accidentale, scovato da Android Police, Galaxy Home Mini supporterà l’assistente virtuale Bixby, dunque l’utente sarà in grado di impartire comandi vocali e di inviare/ricevere messaggi senza connettere il proprio smartphone. L’altoparlante intelligente dovrebbe inoltre sfruttare i sensori esterni per rilevare emergenze, come incendi o perdite, e fornire notifiche quando un dispositivo non funziona. Infine, pare che possa garantire l’ottimo livello sonoro di cui Galaxy Home si è vantato per la prima volta, grazie agli altoparlanti AKG.

La notizia è in linea con i rumor più recenti e suggerisce che Samsung potrebbe annunciare l’altoparlante intelligente al suo evento Unpacked della prossima settimana. Tuttavia, va ricordato che Samsung ha annunciato per la prima volta il più grande Galaxy Home 18 mesi fa e che il dispositivo non è ancora disponibile: sebbene sia stato visto al CES 2019, non è stato incluso nell’ultimo evento Unpacked di Samsung, quindi non sarà probabilmente programma per la prossima settimana.

Essendo una notizia trapelata dal sito ufficiale del colosso coreano, sembra più che mai attendibile. Non resta che attendere per scoprire se la risposta arriverà al prossimo evento.