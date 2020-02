Amazon eero ora supporta HomeKit

Marco Grigis,

Importante novità per i dispositivi eero di Amazon: arriva il supporto a HomeKit di Apple, il framework sviluppato dal gruppo di Cupertino per gestire in modo intelligente la smart home. Un’utile opzione in più per chi ha deciso di acquistare – o sta pianificando di farlo – questi comodi router mesh: in questo modo sarà possibile gestire la propria casa digitale anche da remoto, in piena sicurezza.

È stato oggi annunciato il pieno supporto per i router eero con l’universo di HomeKit, che si andrà ad aggiungere alla gestione della Casa Intelligente con Alexa e Amazon Wifi Simple Setup. Tramite l’applicazione Casa sarà quindi possibile aggiungere tutti i dispositivi in proprio possesso, per una gestione rapida e priva di stress ma soprattutto sicura e protetta.

Il sistema HomeKit sviluppato da Apple garantisce la massima protezione della propria casa da attacchi esterni, poiché gli accessori collegati possono accedere alla rete solo per le funzioni di cui hanno bisogno, tramite specifiche autorizzazioni. Il sistema solitamente gestisce autonomamente gli accessi consentiti o vietati, tuttavia vi è anche la possibilità di applicare opportune regole in modo casuale. L’abbinamento con eero permette di approfittare anche di un potente firewall, compatibile con le impostazioni di Apple Casa, per il massimo della serenità d’utilizzo.

Sono inoltre varie le opzioni di HomeKit per avere il pieno controllo sulla propria sicurezza, da gestire tramite l’applicazione Casa:

Automatico : consente agli accessori di comunicare con dispositivi e servizi approvati dal produttore, impedendo l’accesso ai servizi non autorizzati;

: consente agli accessori di comunicare con dispositivi e servizi approvati dal produttore, impedendo l’accesso ai servizi non autorizzati; Ristretto alla casa : restringe la comunicazione dell’accessorio solamente a HomeKit sui dispositivi Apple;

: restringe la comunicazione dell’accessorio solamente a HomeKit sui dispositivi Apple; Nessuna restrizione: permette a ogni accessorio di comunicare con ogni dispositivo della casa o servizio Internet.

Approfittare di HomeKit su eero è facilissimo: basta aprire l’applicazione di eero su iOS e selezionare la tab Scopri, seguendo poi le istruzioni per aggiungere i dispositivi e configurare i loro profili di sicurezza. Sono supportati tutti i router eero ed eero Pro con eeroOS 3.12.0 e successivi, tramite l’applicazione iOS 3.1.0.