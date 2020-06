Pannelli solari portatili: ricaricare smartphone e tablet ovunque

Giacomo Martiradonna,

Perfetti per i viaggiatori, per chi va in campeggio o in montagna, o anche solo per chi vuole dare una mano all’ambiente, i pannelli solari portatili consentono di ricaricare smartphone, tablet e qualunque altro gadget elettronico sfruttando i raggi solari; dunque, gratis. Ne esistono di vari tagli e con varie capacità: ecco i migliori, e come scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Prima di tutto, occorre fare un elenco mentale dei dispositivi che si intende collegare al pannello solare. Se possedete uno smartphone, 5-7W è il minimo da considerare; se invece parliamo di tablet, o della possibilità di collegare più dispositivi assieme, meglio puntare sui 12-24W. Ciò garantisce tra l’altro velocità superiori per una ricarica totale.

Più potenza, ça va sans dire, implica pure un numero maggiore dei pannelli (o una maggiore estensione), e quindi più spazio occupato in borsa. Ma niente paura: esistono in commercio pannelli pieghevoli che risultano molto pratici.

È importante anche badare al numero di connessioni disponibili: solo con prese multiple, infatti, si può ricaricare più dispositivi contemporaneamente. E infine, un paio di dritte fondamentali:

Quando il pannello solare non è collegato ad alcun dispositivo, utilizzatelo per ricaricare un powerbank. In questo modo, avrete energia a sufficienza anche durante la notte, o se piove. Lasciate perdere i case con pannello solare incorporato. Sono delicati e hanno un impatto molto marginale sull’autonomia reale del dispositivo.

Qui di seguito, trovate la nostra selezione dei migliori pannelli solari disponibili su Amazon in questo momento.

