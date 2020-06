Pioggia di sconti fino all’80% sul Nintendo eShop

Redazione Webnews,

Se siete possessori di una console di casa Nintendo o state pensando di diventarlo, sfoderate le vostre schede microSD e preparatevi a riempirle: i mega saldi di Nintendo si concluderanno il prossimo 14 giugno e fino a quella data vi daranno la possibilità di portarvi a casa decine di titoli a prezzi davvero interessanti.

Da Mario + Rabbids Kingdom Battle proposto col 63% di sconto a Soul Searching che scende ad appena 1,99 euro (-80%) passando per Overcooked! 2 e Spyro Reignited Trilogy al 50% di sconto.

L’apprezzatissimo Sports Party scende a 7,99 euro (-80%) e il sempreverde The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile col 30% di sconto e la lista è davvero lunga. Per fortuna, però, il pratico motore di ricerca dello store online di Nintendo vi permette di filtrare i risultati per fascia di prezzo e per piattaforma, ma anche per genere e produttore, così in un batter d’occhio potete scoprire tutte le offerte sui titoli targati Nintendo o Capcom, ma anche i titoli per almeno 2 o 4 giocatori.

L’offerta è valida per le copie digitali dei titoli, che possono essere acquistate e scaricate anche in un secondo momento, spazio su microSD permettendo. I saldi del Nintendo eShop, lo ricordiamo, termineranno il 14 giugno prossimo.