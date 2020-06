Amazon Fashion, gli smartwatch Fossil in offerta

Redazione Webnews,

L’evento Amazon Fashion dedicato alla moda ha ufficialmente preso il via e tra la miriade di prodotti in offerta fino al 28 giugno prossimo troviamo anche gli eleganti smartwatch di Fossil, per lui e per lei, che vengono temporaneamente proposti a prezzi mai visti prima, con sconti fino al 50%.

Vediamo insieme le tre offerte che non potete farvi sfuggire!

Fossil FTW4017

Notifiche : Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi

: Sveglia, Notifiche app, Notifiche calendario, E-mail, Diversi fusi orari, Social media, Messaggi Funzioni : Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof

: Tracker di attività, Gestisci la tua musica, Google Pay™, GPS, Monitoraggio del battito cardiaco, Cinturino intercambiabile, Notifiche, Personalizza il tuo quadrante, Swimproof Connettività : Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo

: Bluetooth Smart/4.2 a basso consumo Compatibilità : Android OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive

: Android OS 6.0 e versioni successive (edizione Go esclusa), iOS 10.0 e versioni successive Durata della batteria : Oltre 24 ore

: Oltre 24 ore Misura della cassa : 45 MM

: 45 MM Colore del quadrante : Display a colori

: Display a colori Compatibilità intercambiabile : 22 mm

: 22 mm Sistema operativo : con tecnologia Wear OS by Google

: con tecnologia Wear OS by Google Platform : JULIANNA HR SMARTWATCH

: JULIANNA HR SMARTWATCH Processore : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Sensori : Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato

: Accelerometro, Altimetro, Luce ambientale, Giroscopio, Battito Cardiaco, Microfono, NFC, GPS integrato Archiviazione : 8 GB

: 8 GB Larghezza del cinturino : 22 mm

: 22 mm Resistenza all’acqua: 3 ATM

Fossil FTW4040

Fossil Q Venture HR FTW6015

