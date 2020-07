Amazon Music Unlimited: come ottenere 3 mesi gratis

Redazione Webnews,

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO 2020 – È stata prorogata fino al 31 luglio 2020 l’offerta di Amazon Music Unlimited, che consente di attivare una prova gratuita di ben tre mesi. Aderendo alla promozione, si ha un accesso completo per tre mesi al servizio di streaming musicale offerto dal colosso dell’eCommerce. Considerato che l’abbonamento mensile costa 9,99 euro, il risparmio è di 29,97 euro. L’offerta è già attiva da mesi ed è già stata prorogata due volte. Amazon ricorda che si tratta di una promozione a tempo, cancellabile in qualsiasi momento e riservata solamente ai nuovi clienti. Nulla è cambiato in merito alla procedura di sottoscrizione, che trovate in basso.

Amazon Music Unlimited: offerta prorogata

Amazon ha deciso di estendere ulteriormente la promozione dei tre mesi di utilizzo gratuito di Amazon Music Unlimited, il servizio premium di streaming musicale targato Amazon.

La precedente offerta era scaduta a fine aprile, ma ora chi non è riuscito ad approfittare della promozione ha tempo fino al 2 giugno prossimo per provare gratuitamente Amazon Music Unlimited per tre mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti: chi non ha mai effettuato l’iscrizione ad Amazon Music Unlimited, e goduto già del periodo di prova gratuita, può iniziare fin da subito ad ascoltare l’intero catalogo musicale di Amazon senza pensieri per 90 giorni, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare i brani ed ascoltarli anche in assenza di connessione.

Chi non è mai entrato nel mondo di Amazon Music Unlimited non deve far altro che collegarsi a questo indirizzo e cliccare su Inizia Ora. Se, visitando quella pagina, non vi trovate davanti la schermata con scritto “3 MESI D’USO GRATUITO” significa che avete già goduto del periodo di prova e non potete quindi approfittare di questa offerta a tempo.

Se tutto procederà liscio, invece, non dovete preoccuparvi di nulla per i prossimi tre mesi. Al termine del periodo di prova “l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese“. Ma anche qui non avete nulla da temere: vi basterà interrompere l’abbonamento fino al giorno prima per evitare di incappare in addebiti non voluti.

L’offerta proposta da Amazon, come anticipato in apertura, scadrà il 2 giugno prossimo. Salvo eventuali proroghe che al momento è impossibile anticipare, a partire dal giorno dopo, Amazon ripristinerà il periodo di prova di 30 giorni.