Nintendo Switch, arriva l’edizione speciale Fortnite

Nintendo ed Epic Games hanno unito le forze per fare un graditissimo regalo ai giocatori di Fortnite: un’edizione speciale di Nintendo Switch che omaggia il fortunatissimo gioco di Epic.

La nuova console in edizione speciale arriverà in Europa il mese prossimo in un bundle che include la console Nintendo Switch decorata con alcuni dei personaggi più iconici di Fortnite e i due Joy-Con in una versione inedita: uno giallo ed uno blu, quest’ultimo col famoso Battle Bus di Fortnite inciso in prossimità del pulsante home.

Non solo. L’edizione speciale di Nintendo Switch arriverà con preinstallata una copia di Fortnite ed un pacchetto che include 2mila V-Buck e una serie di oggetti aggiuntivi.

La nuova versione di Nintendo Switch arriverà in Europa, Italia compresa, il 30 ottobre 2020 e successivamente, dal 6 novembre, anche in Australia e Nuova Zelanda.