Devil May Cry 5 Special Edition per PlayStation 5

Massimo Reina,

Da qualche tempo Capcom sembra aver ritrovato la vena artistica di un tempo, sfornando capolavori in serie come non le accadeva dai tempi di PlayStation e PlayStation 2. Da Resident Evil 7 a Monster Hunter World, fino al recente remake di Resident Evil 2, è stato un crescendo continuo che ha portato all’ottimo Devil May Cry V.

Il gioco arriverà in una Special Edition su PlayStation 5 dopo aver raccolto consensi sulle piattaforme dell’attuale generazione. Questa versione conterrà un comparto tecnico migliorato, la possibilità di giocare nei panni di Vergil, il fratello di Dante, più altre opzioni di cui parliamo nel box finale.

La storia di svolge diversi anni dopo gli eventi di Devil May Cry 4 e dallo scontro con l’Ordine della Spada, segnando la fine della storyline dei figli di Sparda: un misterioso giovane di nome V assume Dante per eliminare un demone, mentre qualcosa di molto strano sta accadendo a Red Grave City.

Tre eroi

Il titolo prevede la presenza tre eroi giocabili, Dante, Nero e V, oltre che di diversi comprimari con ruoli più o meno importanti all’interno della storia, e le vicende vengono raccontate attraverso una serie di missioni dall’ordine prestabilito (che una volta completate possono però poi essere rigiocate senza vincoli) durante quella che possiamo definire la campagna principale.

All’interno della stessa non mancano cose da fare, comprese delle sessioni platform parecchio divertenti e delle missioni secondarie utili a spezzare il ritmo frenetico di quelle principali, nonché a rendere meno piatte e noiose le fasi esplorative che si svolgono tra l’altro in scenari più ampi rispetto al passato, con tanto di aree nascoste e percorsi alternativi.

Quando sarà disponibile Devil May Cry 5 Special Edition?

Devil May Cry 5 Special Edition sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 5, e oltre alle opzioni segnalate qualche riga sopra, conterrà una modalità a 120fps e la difficoltà Cavaliere oscuro leggendario, in cui ogni combattimento sarà caratterizzato da molti più nemici sullo schermo.