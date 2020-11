La Smart TV di LG da 60” in offerta per il Cyber Monday

Redazione Webnews,

Se durante il periodo del Black Friday 2020 di Amazon non siete riusciti a trovare la TV perfetta per il vostro salotto, oggi il colosso dell’e-commerce vi dà un’altra possibilità grazie alle offerte del Cyber Monday che chiuderanno questa valanga di sconti senza precedenti. E tra le migliaia di prodotti in offerta ce n’è uno che sicuramente farà al caso vostro, anche se richiederà un bel po’ di spazio: è la Smart TV di LG Serie 7100 da ben 60”.

La Smart TV della Serie 7100 di LG, nel suo modello del 2020, ci promette immagini ancora più realistiche con una risoluzione quattro volte maggiore di quella del Full HD e tre diverse esperienza di visione:

True Cinema Experience : la qualità del cinema a casa tua

: la qualità del cinema a casa tua UHD Gaming Experience : esperienza di gioco senza compromessi

: esperienza di gioco senza compromessi Complete Sports Experience: vivi l’atmosfera da stadio

Il potente processore Quad Core 4K elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi, ma anche le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K.

Grazie all’intelligenza LG ThinQ AI, inoltre, sarà possibile controllare la Smart TV con la propria voce, senza dover ricorrere all’uso del telecomando che è comunque incluso nella confezione.

LG UHD TV 60UN71006LB.APID, Smart TV 60”, LED 4K

LG UHD TV Serie 7100: le caratteristiche

IPS Display con ampio angolo di visione

Processore Quad Core 4K

Smart TV webOS 5.0

App Apple TV e Disney+ incluse

True Cinema Experience

UHD Gaming Experience

Complete Sports Experience

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Cyber Monday 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.