OnePlus Band, il primo fitness tracker dell’azienda

Matteo Tontini,

Anche OnePlus ha deciso di entrare con prepotenza nel mercato dei dispositivi indossabili, e lo fa con una smartband presto disponibile solo in India. Battezzata OnePlus Band, si tratta di un fitness tracker economico che non rinuncia a interessanti funzionalità.

Uno dei punti salienti del braccialetto elettronico risiede nel touchscreen AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione di 126 x 294 e, secondo XDA Developers, un’ampia gamma cromatica P3. Al momento non si hanno dettagli precisi su processori e RAM, ma la società ha svelato la dimensione della batteria, che sarà da 100 mAh e dovrebbe durare fino a due settimane con una singola carica. Il fitness tracker è inoltre resistente a polvere e acqua, ciò significa che potrebbe essere ideale per coloro che amano lo sport e il movimento.

La OnePlus Band può monitorare i passi dell’utente e, come l’Apple Watch, gli farà sapere se è stato seduto troppo a lungo. La sua maggiore utilità, ovviamente, sta nel monitorare gli allenamenti, con ben 13 “modalità di esercizio”, tra cui yoga e corsa. Non si tratta di un dispositivo medico, ma permette anche di controllare la frequenza cardiaca, tenere traccia del sonno e, grazie a un sensore SpO2, il livello di ossigeno nel sangue.

Le informazioni di base saranno visibili sul cinturino, ma, per una migliore comprensione dei dati, è consigliabile scaricare l’app Salute per Android. Si connette facilmente tramite Bluetooth 5.0 e può essere utilizzata anche per le funzionalità di base dello smartwatch, come notifiche, riproduzione di musica, allarmi e timer.

La smartband di OnePlus è, come anticipato, stata lanciata in India al prezzo di 2.499 rupie (28 euro circa) ed è dotata di un cinturino disponibile nel colore nero (è possibile però acquistare altre colorazioni). OnePlus Band sarà disponibile dal 13 gennaio, ma al momento non si sa quando la società la distribuirà anche in altri mercati.