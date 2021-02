Twitter, Jack Dorsey pensa a un algoritmo per contenuti personalizzati

Massimo Reina,

Jack Dorsey torna a parlare della sua visione futura dei social network, compreso il suo, ripensati e costruiti su un sistema di tipo open source e decentralizzato. In una telefonata fatta agli investitori, infatti, Dorsey ha spiegato come sia sempre più convinto del fatto che Twitter, a suo parere, dovrebbe creare una rete al di fuori del controllo di se stesso o di qualsiasi altra azienda.

Twitter e l’algoritmo dei contenuti

Il fondatore e amministratore delegato del noto social è infatti sicuro che la sua società, come del resto quello delle altre piattaforme, trarrebbero vantaggio dall’avere accesso a “un corpus di conversazioni molto più ampio” da cui far emergere contenuti rilevanti per gli utenti.

Per Dorsey, inoltre, dovrebbero essere gli utenti a poter scegliere l’algoritmo che a sua volta seleziona e raccomanda i contenuti più adatti a loro, anziché affidarsi a quello proprietario proposto di default dalla piattaforma.

Oggi il procedimento algoritmico è sotto l’attenzione di un unico proprietario e quindi non è possibile poter scegliere o creare alternative. La centralizzazione sui social media, invece, attuerebbe un meccanismo di incentivi, in quanto consentirebbe ai fruitori di essere più partecipi allo sviluppo delle piattaforme stesse, e di potersi scegliere quello che vedranno sul network.



Twitter potrebbe sia creare i propri algoritmi classificati, da cui le persone potrebbero scegliere quale fa al caso loro, sia offrire una sorta di “mercato” online dove gli utenti potrebbero invece selezionare diverse opzioni e acquistarne versioni personalizzate.

Il progetto Bluesky

Già nel dicembre del 2019, tramite una serie di tweet, Dorsey aveva parlato di una nuova Era possibile per i social network, svelando in tal senso di aver finanziato un piccolo team indipendente chiamato Bluesky, composto da un massimo di cinque architetti, ingegneri e designer open source per sviluppare uno standard aperto e decentralizzato destinato ai social media, con l’obiettivo finale per Twitter di diventare un cliente di questo standard.

Ma per i più maligni, dietro a queste idee di rinnovamento del CEO di Twitter si nasconderebbe anche un secondo fine. La decentralizzazione consentirebbe infatti a Dorsey di aggirare ed evitare alcuni dei possibili problemi futuri legati alla Sezione 230, la legge statunitense che solleva i social network dalla responsabilità dei contenuti che vengono pubblicati sulle loro piattaforme.



La legge, infatti, così com’è non piace a molti legislatori, che pensano infatti di cambiarla per rendere anche le aziende legalmente responsabili di ciò che viene pubblicato sui loro social, e quindi sulle scelte fatte per mediare questi contenuti. Una rete decentralizzata potrebbe offrire a Twitter un modo per evitare problemi futuri, nel caso si dovessero mettere in pratica regole più rigide.