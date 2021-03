5 smartphone in super offerta su Amazon

Redazione Webnews,

La primavera è arrivata ha portato con sé la prima vera ventata di offerte di questo 2021. Ci ha pensato Amazon con le Offerte di Primavera, migliaia di sconti per tutta la settimana su centinaia di prodotti e categorie, a cominciare dagli smartphone che ormai sono parte integrante della nostra quotidianità.

Oggi vogliamo segnalarvi 5 smartphone che scendono drasticamente di prezzo su Amazon e in arrivo da cinque diversi colossi che in fatto di smartphone non hanno rivalli. Ecco 5 offerte da non perdere fino alla fine del mese.

Huawei Mate 40 Pro

Schermo principale : OLED FullVision 6,80″ (1080 x 2460 pixel)

: OLED FullVision 6,80″ (1080 x 2460 pixel) Schermo secondario : OLED 3,90″ (1080 x 1240 pixel)

: OLED 3,90″ (1080 x 1240 pixel) Processore : Qualcomm Snapdragon 765G 5G (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver)

: Qualcomm Snapdragon 765G 5G (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) GPU : Adreno 620

: Adreno 620 Archiviazione : 128 GB (espandibile fino a 2TB tramite MicroSDXC)

: 128 GB (espandibile fino a 2TB tramite MicroSDXC) RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Fotocamera principale : Wide: 64MP, Ultra Wide: 13MP, Ultra Wide: 12MP Gimbal Motion Camera

: Wide: 64MP, Ultra Wide: 13MP, Ultra Wide: 12MP Gimbal Motion Camera Fotocamera frontale : 32MP Pop-Up Camera

: 32MP Pop-Up Camera Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni : 74,5 x 169,5 x 10,9 mm

: 74,5 x 169,5 x 10,9 mm Peso : 260 g

: 260 g Ricarica :

: Sensori :

: Geo­localizzazione :

: Lettore di impronte digitali : sì, inserito nel display

: sì, inserito nel display Colorazioni: Aurora Gray, Illusion Sky

iPhone 11 Pro

Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68), sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps, fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP e modalità Ritratto, registrazione video 4K, Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay, Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, caricabatterie veloce da 18W incluso e infine ricarica wireless.

OnePlus NORD (5G)

La quad-camera principale è composta da un sensore principale Sony IMX586 da 48MP con apertura f/1.75, pixel da 0,8µm e supporto al binning 4-in-1, focale equivalente di 26mm per una visione di 80°, doppia stabilizzazione OIS+EIS e doppio autofocus PDAF+CAF; un sensore ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e visione di 119°; una macro camera da 2MP ed un sensore di profondità da 5MP, entrambi con apertura f/2.4 e pixel da 1,75µm. Il sistema registra video fino a [email protected] e slow-motion fino a 240fps.

La batteria da 4115mAh ai polimeri di litio supporta la ricarica Warp Charge 30T da 30W e può andare da zero al 70% in 30 minuti. Il software è OxygenOS 10.5, basato su Android 10.

realme 7 5G

realme 7 5G (Blu) La carica rapida da 30W saprà darti un'esperienza di ricarica senza precedenti. Supporta la ricarica rapida con schermo acceso. 219,00 € su Amazon 279,00 € risparmi 60 €

Schermo : display ultra fluido a 120Hz 2400×1080 FHD+

: display ultra fluido a 120Hz 2400×1080 FHD+ Processore : Dimensity 800U Octa-core, fino a 2,84 GHz

: Dimensity 800U Octa-core, fino a 2,84 GHz GPU : ARM G57

: ARM G57 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 6 GB

: 6 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 4 fotocamere da 48MP

: 4 fotocamere da 48MP Fotocamera frontale : 16 MP

: 16 MP Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni : 74,5 x 169,5 x 10,9 mm

: 74,5 x 169,5 x 10,9 mm Peso : 260 g

: 260 g Ricarica : rapida da 30W

: rapida da 30W Sensori : Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione

: Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione Geo­localizzazione: GPS /AGPS / Glonass / Beidou / Galileo

Xiaomi Mi 10T Pro

Il motore di Mi 10T Pro è il chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G, octa-core fino a 2,84GHz e con architettura a 7nm, modem X55 e grafica Adreno 650; in Italia abbiamo una versione unica: 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS 3.0, non espandibile.

La quad-camera posteriore è composta da: un sensore principale Samsung S5KHMX da 108MP, con apertura f/1.7, pixel da 0,8µm e pixel binning 4-in-1, focale equivalente da 25mm, stabilizzazione ottica e autofocus PDAF+laser; un ultra-grandangolo Sony IMX350 da 20MP con apertura f/2.2, pixel da 1µm e focale di 16mm per una visione di 117°; un teleobiettivo OmniVision OV08A10 da 8MP con apertura f/2.0, pixel da 1µm, zoom ottico 4X, ibrido 10X e digitale fino a 50X, focale di 94mm, OIS e PDAF; un teleobiettivo Samsung S5K2L7 da 12MP dedicato ai ritratti con apertura f/2.0, pixel da 1,4µm, zoom ottico 2X, focale di 50mm e PDAF dual-pixel. Il sistema può registrare video fino a [email protected]

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.