Prime Now di Amazon chiude i battenti anche in Italia

Amazon si prepara a dismettere l’app di Prime Now e far confluire il servizio di spesa a domicilio nel nuovo Amazon Fresh, disponibile anche in Italia.

Era soltanto questione di tempo e quel momento alla fine è arrivato. Prime Now, il servizio di Amazon per la spesa a domicilio, va in pensione. O meglio, cessa di esistere come servizio slegato dal portare di e-commerce e confluisce in Amazon Fresh, il servizio identico in tutto e per tutto a Prime Now introdotto anche in Italia pochi mesi fa.

Ce l’eravamo chiesti nel presentarvi Amazon Fresh. Che senso ha tenere attivi due servizi paralleli quando sarebbe più semplice farli confluire in un unico servizio? Era quello il piano di Amazon fin dall’inizio, ma il colosso dell’e-commerce ha voluti dare agli utenti un periodo di tempo per passare in autonomia da Prime Now ad Amazon Fresh. La finestra si è chiusa e, come si sono resi conto gli utenti che da qualche ora stanno accedendo a Prime Now tramite il sito dedicato o l’app, da oggi la spesa a domicilio si ordina da Amazon Fresh.

Cosa cambia con l’addio a Prime Now di Amazon

Quello che sembra un cambiamento di poco conto, in realtà rappresenta un bel vantaggio per Amazon. Da un lato far confluire tutti gli utenti sul sito principale di Amazon potrebbe spingere i clienti ad acquistare anche prodotti che non sono prettamente legati alla spesa, anche se questo significherebbe avere due diversi carrelli e due diverse tempistiche di consegna. Il vero vantaggio, però, è che tutto sarà gestito solo e soltanto da Amazon.

Se Prime Now presentava anche la possibilità di effettuare la spesa anche presso altri negozi o supermercati – a Roma le due opzioni erano Amazon e la catena PAM Panorama – Amazon Fresh permette solo e soltanto l’acquisto tramite Amazon: i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

L’addio a Prime Now, però, non sarà immediato. Il colosso statunitense ha fatto sapere che, pur incentivando gli utenti a passare subito ad Amazon Fresh, il sito e l’app dedicati saranno dismessi entro la fine dell’anno. Il piano di Amazon resta quello di inglobare i servizi esterni in Amazon Fresh, ma questo potrebbe richiedere del tempo e non è chiaro se anche in Italia i progetti sono questi.