Huawei Mediapad T5 col 40% di sconto su Amazon

Amazon propone in sconto l’ottimo tablet pc Android Huawei Mediapad T5, sia nella versione Wi-FI che LTE. Ecco le specifiche.

Se siete alla ricerca di un tablet Android versatile ed economico, oggi è il vostro giorno fortunato. Amazon propone in forte sconto il tablet pc Huawei Mediapad T5 che potrà essere acquistato al prezzo di 119 euro invece di 199,90 euro, con uno sconto mai visto prima del 40%.

Il prezzo è vantaggioso ed include anche la spedizione veloce. Risparmiando 80 euro sul prezzo di listino di Huawei Mediapad T5 vi porterete a casa un buon tablet con ampio schermo da 10,1 pollici adatto per le principali attività quotidiane, dall’intrattenimento per guardare film ed ascoltare la musica alla navigazione sul Web e la gestione della posta elettronica.

Dal punto delle specifiche tecniche, Huawei Mediapad T5 garantisce una buona ergonomia grazie al peso di appena 460 grammi di peso e allo spessore di appena 7,88 mm. Ottimo il livello costruttivo grazie alla presenza di un corpo unibody in metallo. Il tablet pc Android dispone di un display da 10,1 pollici (risoluzione 1920 x 1200) che permette una visione ottimale in ogni singolo dettaglio: lo schermo da 16:10 è ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. Due speaker in grado di riprodurre un audio potente e di alta qualità per la musica preferita.

La tecnologia audio HUAWEI Histen rende, invece, il suono più ricco. Il processore octa-core con una frequenza principale fino a 2,36 GHz con 2 GB di RAM offre eccellenti prestazioni pur consumando meno energia. Le dimensioni della memoria possono essere facilmente aumentate fino a 256 GB utilizzando una scheda microSD (32 GB quella base).

Per chi ha bambini in casa che potrebbero utilizzare il tablet pc, il Children’s Corner offre uno spazio divertente dove i più piccoli possono giocare e imparare con tante applicazioni progettate appositamente per loro e include anche una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura.

La versione in offerta su Amazon è quella che include soltanto il modulo Wi-Fi, ma chi ha necessità di navigare anche in mobilità può approfittare anche alla versione con LTE, proposta per i prossimi giorni ad un prezzo altrettanto interessante: 139 euro, con un risparmio di 21 euro sul prezzo di listino.