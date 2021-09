FIFA 22, rivelati i rating dei top player compresi Messi e CR7

Oggi EA SPORTS ha rivelato quelli che sono i giocatori diche possono vantare i punteggi più alti attribuiti dalla rete di. La selezione si è basata tenendo conto dei loro parametri generale, compresi quelli relativi al punteggio generale, al talento in campo, alla velocità e al gioco. Fra le star presenti nella lista si trovano

La Top Ten dei più forti di FIFA 22

Ratings Collective è una rete di talent scouting con la passione per la serie FIFA. Dall’osservazione e dalle analisi compiute da questo gruppo nascono poi i rating di valutazione dei calciatori di FIFA, con la classifica delle capacità calcistiche di oltre 17.000 giocatori. Dalla velocità dello sprint alla conclusione, passando dalla precisione alla resistenza, osservano meticolosamente ciò che accade sul campo per valutare, giudicare e valutare i giocatori attraverso più di 30 attributi che definiscono il livello di abilità di un calciatore. Ecco la Top Ten dei giocatori con il più alto rating (per vedere il resto della classifica e delle posizioni potete scorrere le foto della galleria qui in basso):

Lionel Messi (Ala Destra) – Argentina Robert Lewandowski (Punta) – Polonia Cristiano Ronaldo (Punta) – Portogallo Kevin De Bruyne (Centrocampista centrale) – Belgio Kylian Mbappé (Punta) – Francia Neymar Jr (Ala Sinistra) – Brasile Jan Oblak (Portiere) – Slovenia Harry Kane (Punta) – Inghilterra N’Golo Kanté (Centrocampista difensivo) – Francia Manuel Neuer (Portiere) – Germania

Nei prossimi giorni il team di sviluppo continuerà a diffondere valutazioni come parte della Campagna del Ratings Collective, con l’obiettivo di generare hype e coinvolgimento tra i tifosi, grazie a una serie di indizi curiosi sui ratings di specifici atleti che saranno svelati man mano. EA SPORTS FIFA 22, che quest’anno avrà Lele Adani come seconda voce al commento, sarà dotato di tecnologia di nuova generazione HyperMotion per dare vita a un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente in ogni partita e in tutte le modalità su console di nuova generazione e Stadia e sarà disponibile in tutto il globo dal 1° ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.