L’e-commerce automotive accelera: Cazoo acquisisce Brumbrum

La società Cazoo Holdings Ltd, e-commerce di auto britannico sponsor della Premier League di calcio rileva la concorrente italiana.

Cazoo, noto e-commerce di auto britannico quotato al NYSE, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di brumbrum, una delle più importanti piattaforme per il mercato nella vendita e nel noleggio a lungo termine di automobili online in Italia, per circa 80 milioni di euro, con un’offerta basata su un mix di cash e azioni di Cazoo. L’operazione combinerà la piattaforma, la capacità finanziaria e il marchio leader di mercato di Cazoo con il forte team, l’esperienza nel mercato locale e le relazioni commerciali in Italia di brumbrum. Una volta completato il processo di integrazione, si potrà accelerare il lancio della proposta completa di Cazoo in tutta Italia entro la metà di quest’anno.

Cazoo e brumbrum: l’e-commerce automotive accelera

Fondata nel 2016, brumbrum ha sede a Milano ed è cresciuta fino ad impiegare oggi un team di 180 persone, inclusi gli addetti alla riqualificazione dei veicoli impiegati nello stabilimento di Reggio Emilia. Lo stabilimento si estende per 40.000 mq e ha la capacità di ricondizionare più di 15.000 veicoli all’anno. L’azienda offre centinaia di veicoli per la vendita, finanziamento o noleggio a lungo termine con consegne in tutta Italia. Cazoo, invece, è stata fondata nel 2018 dall’imprenditore inglese Alex Chesterman, ed è una delle aziende che cresce più rapidamente in Europa ed è pioniera del passaggio alla vendita di auto online. Dall’anno scorso è quotata alla Borsa di New York, e ha già costruito un team di oltre 3.800 persone di primo livello distribuite tra Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Cazoo ha venduto più di 50.000 auto dal suo lancio avvenuto poco più di due anni fa, in quanto i consumatori hanno apprezzato la selezione, il valore, la trasparenza e la comodità del comprare auto usate interamente online. È stata lanciata nel 2019 nel Regno Unito ed è sbarcata in Francia e Germania lo scorso dicembre.

Il perfezionamento della transazione è previsto nei prossimi giorni. In seguito al recente lancio in Francia e Germania e alle acquisizioni in Spagna e in Italia, Cazoo è ora presente nei cinque maggiori mercati europei per le auto usate. “Brumbrum è leader di mercato in Italia, e ha costruito una grande squadra, una forte cultura, un ottimo business, – ha spiegato Alex Chesterman, fondatore e CEO di Cazoo – e, come Cazoo nel Regno Unito, ha contribuito al passaggio all’acquisto di auto online in Italia. Ci stiamo espandendo nei mercati chiave in Europa più velocemente del previsto, e questa acquisizione accelererà i nostri piani di lancio in Italia, in modo da offrire ai clienti migliore selezione, valore, qualità e comodità al momento dell’acquisto o del noleggio a lungo termine della loro prossima auto”.