I display dei MacBook Pro 2021 soffrono le alte temperature, a quanto pare

I nuovi MacBook Pro 2021 sembra che soffrano di un fastidioso problema legato al surriscaldamento dei pannelli in alcuni scenari.

All’inizio di questa settimana, Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto relativo alla sua line-up di laptop usciti nel 2021 (i MacBook Pro da 14 e 16″) e al suo Pro Display XDR. Apparentemente, entrambi i dispositivi limitano la loro luminosità complessiva sullo schermo, per evitare danni quando il pannello del display funziona ad alte temperature.

Che succede con i nuovi MacBook Pro 2021?

Nel documento di supporto, il colosso di Cupertino ha affermato che un simbolo di avvertenza verrà visualizzato nella barra dei menu o nel menu di visualizzazione nel Centro di controllo di un MacBook Pro 2021 o di un Apple Pro Display XDR.

Questo avviso notifica agli utenti che lo schermo va in “risparmio energetico” e che la luminosità sarà limitata. L’OEM di Cupertino afferma che ciò si verifica solo in alcuni scenari; pensiamo a quando fa molto caldo o quando si visualizzano contenuti luminosi sullo schermo per molto tempo.