Il mouse wireless più silenzioso al mondo: Logitech da CAPOGIRO

Mouse wireless Logitech? Questo è a metà prezzo, super silenzioso e ti regala un’esperienza senza limiti su qualunque dispositivo, fallo tuo subito.

Infastidito da tutti quei click al computer? Con questo mouse wireless firmato Logitech non puoi che rimanere estasiato. In promozione su Amazon te lo porti a casa con soli 21,99€. Te lo propongo non solo per questa sua features ma perché con il 46% di sconto te lo porti a casa a metà prezzo, praticamente un ottimo affare.

Se sei interessato non perdere tempo, è così conveniente che non mi stupirei se andasse sold out.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mouse wireless Logitech: il favoloso e silenzioso prodotto che volevi

Comodissimo da utilizzare per ore e ore intere, questo mouse wireless è di una comodità allucinante. Infatti chiunque l’abbia utilizzato ne rimane stupito. Stai attento però: la bocca ti si aprirà per dire WOW quando lo proverai perché tanto è silenzioso, ti sembrerà di non star utilizzando niente.

Lo colleghi al tuo dispositivo con il micro ricevitore USB che trovi in confezione e diventa subito operativo. Nessuna installazione e nessun tempo di attesa richiesto. Funziona sia su Windows che MacOS senza scordare ChromeOS.

Ti faccio notare che ha i classici tre tasti quindi non ti preoccupare, lo utilizzi sia con mano destra che con mano sinistra senza temere. I 1000 DPI fissi ti offrono un’esperienza fluida e di qualità davanti allo schermo.

Ottima caratteristica da non ignorare è la batteria: ne infili una e hai due anni di autonomia per non doverti mai preoccupare.

Acquista al volo il tuo Mouse wireless Logitech a metà prezzo, collegati subito su Amazon e approfitta della promozione in corso. Lo paghi 21,99€ e lo ricevi a casa senza spendere un euro in più. Ti basta avere Prime attivato per sentire il corriere suonare a distanza di uno o due giorni.