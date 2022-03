Samsung Galaxy S22 Ultra: un nuovo record per la compagnia

Il colosso sudcoreano Samsung ha appena battuto un nuovo Guiness World Record: ha appena effettuato l’unboxing più epico di sempre.

Samsung ha appena battuto un Guinness World Record con l’evento di unboxing del nuovo flagship Galaxy S22 Ultra, con 1820 clienti che hanno partecipato all’evento.

L’OEM sudcoreano ha recentemente organizzato un evento #EpicUnboxing relativo al suo Galaxy S22 Ultra. Questo show si è svolto il 5 marzo e ha riscosso un grande successo poiché ha coinvolto oltre 1820 clienti che hanno prenotato in anticipo il Galaxy S22 Ultra in 17 diverse città; la manifestazione ha concesso a Samsung di stabilire un nuovo Guinness World Record.

Samsung: un Guiness World Record per l’unboxing dell’S22 Ultra

Questo record mondiale è stato stabilito per il maggior numero di persone che effettuano l’unboxing simultaneo in più sedi. Il gigante tecnologico sudcoreano ha anche battuto un altro traguardo, dove la sua serie Galaxy S22 è diventata la gamma di flagship più prenotato di sempre con oltre 100.000 ordini in sole 72 ore.

L’evento #EpicUnboxing è stato anche il modo in cui l’azienda ha ringraziato i suoi clienti che acquistavano in anticipo distribuendo il device in una scatola avente un’edizione limitata creata appositamente per questa iniziativa.

Nella confezione in edizione limitata, i clienti hanno ottenuto uno smartwatch Galaxy Watch4 e un altro regalo a sorpresa, ovvero degli auricolari Galaxy Buds2. Inoltre, la box conteneva anche una nota di ringraziamento speciale in carta seme per il mercato indiano.

In particolare, il record mondiale arriva prima del lancio della serie Galaxy S22 in India, che arriverà ufficialmente nei negozi l’11 marzo. Da noi invece, è stata resa disponibile lo scorso 25 febbraio 2022.

Secondo Aditya Babbar, Senior Director di Samsung: