Impara l’arte e comprala su Amazon Art

Giacomo Dotta,

Amazon è nata come la più importante libreria online del mondo. Nel tempo è diventato il più grande supermercato digitale del mondo. Da oggi una nuova ambizione si affaccia al mercato del gruppo di Jeff Bezos: diventare la più grande galleria d’arte al mondo. Amazon.com/art è immediatamente disponibile e le immagini delle opere disponibili sono immediatamente sfogliabili da chiunque stia pensando ad un investimento di questo tipo.

Amazon Art è di fatto una vetrina per tutte quelle gallerie che intendono portare online le opere distribuite, così da cercare nuova clientela a cui sottoporre le proprie proposte. Le opere possono essere cercate in base a stile, autore, tecnica, prezzo o altri parametri ancora; una mailing list accompagna il servizio, offrendo proposte ad hoc per esplorare in modo guidato le offerte che Amazon porterà avanti con il proprio servizio.

Nel giorno in cui Jeff Bezos mette le mani sul Washington Post, Amazon mette le mani su Andy Warhol, Marc Chagall, Salvador Dalì ed altri grandi nomi dell’arte. Le opere sono tutte originali, provengono per la maggior parte da gallerie del Canada e degli Stati Uniti e sono disponibili a partire da poche decine di dollari fino a svariate migliaia di dollari. L’autoritratto di Warhol vale ad esempio 6000 dollari, il suo “Gee Merrie Shoes” ne vale 14200, mentre “Flowers” supera addirittura il milione di dollari. L’opera di maggior prestigio (almeno in termini economici) è “Willie Gillis: Package from Home” di Norman Rockwell.

Per ogni opera è disponibile anche una interessante ricostruzione utile a capire, in termini dimensionali, quale impatto possa avere l’opera sul muro di casa propria:

150 fonti, 4500 artisti, 40000 opere: Amazon Art parte in beta release, ma fin da subito si presenta con una alta qualità delle opere grazie alla collaborazione con Paddle8 Edition. Portare le opere verso la vetrina online significa dal loro nuovo spolvero, mettendole sotto gli occhi di milioni di utenti già vicini al marchio Amazon: la nuova avventura apre dunque forti opportunità per chi sul Web cerca un veicolo di vendita in grado di estendere le potenzialità di mercato per firme, opere e gallerie affermate ed apprezzate.