Android 7.1.1 Nougat su Galaxy S7 a gennaio

In attesa di scoprire tutti i segreti del prossimo top di gamma Galaxy S8 (a cui sarà affidato anche il non semplice compito di ripulire l’immagine del brand dal disastroso flop del phablet Note 7), in casa Samsung si continua a lavorare per portare la più recente versione del sistema operativo Android sui dispositivi di fascia alta lanciati durante quest’anno che ormai volge al termine. Oggi si torna a parlare del modello Samsung Galaxy S7 e della sua variante Samsung Galaxy S7 edge equipaggiata con display curvo.

Entrambi gli smartphone riceveranno l’aggiornamento ufficiale alla piattaforma Android 7.1.1 Nougat nel corso del mese di gennaio. La conferma arriva direttamente dall’azienda sudcoreana, come riportato sulle pagine del sempre ben informato portale SamMobile. Non è purtroppo stata fornita una data precisa, ma si fa riferimento alla fine del programma beta nella giornata di oggi, allo scoccare della mezzanotte. L’iniziativa ha reso possibile raccogliere i feedback necessari per apportare miglioramenti e ottimizzazioni al codice, così come per risolvere i bug o i problemi in vista del rilascio della versione definitiva. Ecco quanto si legge in un messaggio inoltrato ai partecipanti.

Faremo del nostro meglio per distribuire la versione ufficiale in gennaio, il prima possibile.

Non si tratterà certo di un major update, ma rispetto alla release 7.0 le novità di certo non mancano. Google ha introdotto in Android 7.1.1 Nougat la possibilità di associare alle applicazioni installate le cosiddette App Shortcuts, ovvero scorciatoie per raggiungere immediatamente sezioni o funzionalità interne ai software. Inoltre, sono state introdotte nuove emoji da utilizzare nelle comunicazioni via chat e il supporto all’invio di GIF animate tramite la tastiera standard.