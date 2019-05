Windows 10 Home Ultra, nuova versione di Windows?

Filippo Vendrame,

Windows 10 è declinato in varie versioni come la Home e la Pro. Sembra, però, che Microsoft stia sviluppando una nuova variante del suo sistema operativo chiamata “Home Ultra“. Al momento non c’è alcuna ufficialità ma Dell, durante la presentazione del suo XPS 13 2-in-1 al Computex 2019, ha menzionato chiaramente Windows 10 Home Ultra tra le specifiche tecniche. Difficile capire a cosa faccia riferimento il produttore di computer, magari ad una variante di Windows 10 Home con qualche funzionalità extra.

Microsoft dal canto suo, ha fatto sapere che non esiste alcuna nuova versione del suo sistema operativo chiamata Windows 10 Home Ultra. Difficile pensare, però, che Dell abbia sbagliato ad elencare le specifiche tecniche del suo prodotto. Quanto accaduto al Computex 2019, infatti, riporta alla mente alcune indiscrezioni emerse circa un anno fa. All’epoca si parlava della possibilità che la casa di Redmond stesse sviluppando una nuova versione del suo sistema operativo chiamata Windows 10 Home Advanced. Sistema operativo che, secondo indiscrezioni, doveva debuttare sui primi PC già nel corso del maggio 2018. Ma di questo fantomatico sistema operativo poi si sono perse le tracce.

Questo sistema operativo, secondo la documentazione emersa un anno fa, era pensato per i dispositivi Windows 10 di fascia alta. Windows 10 Home Advanced sembrava molto simile concettualmente a Windows 10 Pro for Workstations.

Il nuovo Dell XPS 13 2-in-1 effettivamente è un prodotto di fascia alta con specifiche molto elevate e quindi rientrerebbe tra i PC candidati a disporre teoricamente di Windows 10 Home Advanced.

Da capire quindi il perché il produttore abbia inserito tra le specifiche di questo dispositivo il riferimento a “Windows 10 Home Ultra”. Il nuovo computer di Dell sarà disponibile dalla prossima estate e la variante top probabilmente più avanti visto che i chip Intel di decima generazione arriveranno verso fine anno.

Per allora, probabilmente il “mistero di “Windows 10 Home Ultra” sarà risolto.