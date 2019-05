Arriva la nuova Epson SurePress L-6534VW

Epson ha presentato la nuova stampante digitale per etichette SurePress L-6534VW che raggiunge una velocità di stampa fino a 50 metri al minuto e, secondo l’azienda, permette di aumentare la produttività, con una maggiore affidabilità e facilità di utilizzo. Oltre a ciò, i nuovi inchiostri UV hanno un prezzo competitivo e sono conformi al regolamento comunitario relativo ai materiali e agli oggetti che vengono a contatto con i prodotti alimentari.

All’interno della SurePress L-6534VW troviamo testine di stampa PrecisionCore, realizzate intorno ad un tamburo centrale che consente di fornire un’elevata qualità delle immagini e una registrazione precisa dei colori. La stampante, inoltre, utilizza di serie inchiostri CMYK a bassa migrazione con bianco ad alta opacità e un’innovativa tecnologia di laccatura digitale in linea per produrre etichette a valore aggiunto.

Il sistema di alimentazione del nastro della SurePress L-6534VW riduce al minimo lo spreco di materiale e consente di registrare nuovamente i colori in modo uniforme su un rotolo prestampato. Epson ha piazzato un trattamento a corona, il web cleaner e lo ionizzatore, che assicurano una versatilità avanzata durante la produzione. Renato Sangalli, Business Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, ha dichiarato:

SurePress L-6534VW consente la stampa a colori di dati variabili e supporta un’ampia gamma di substrati per etichette, utilizzabili per molteplici applicazioni. Inoltre, ora che gli inchiostri SurePress sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004, relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, i clienti hanno la certezza di acquistare una soluzione leader del settore. Peraltro, in occasione della fiera LabelExpo, che si terrà a Bruxelles dal 24 al 27 settembre 2019, i visitatori potranno vedere in funzione SurePress L-6534VW per la prima volta in Europa.